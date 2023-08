La pineta nel degrado Italia Nostra si appella al gusto per il bello di Nca

CARRARA

"Stop al parcheggio selvaggio nella pineta davanti The Italian Sea Group". Questo l’appello della presidente di Italia Nostra, Emanuela Biso, rivolto al patron del cantiere Giovanni Costantino e alla sindaca di Carrara Serena Arrighi. Biso insiste sulla situazione dei marciapiedi di fronte alla pineta di viale Colombo, molto spesso area di parcheggio selvaggio delle auto. "Sappiamo quanto Costantino si dedichi alla cura e alla ricerca del bello – spiega Biso – e quanto impegno la sua azienda metta nella raffinatezza, nell’arte e nell’immagine. Anche noi apprezziamo il bello, unito però alla sostenibilità ambientale e alla cura del territorio". Da qui ilsuggerimento di dotarsi di un mobility manager come prevede la legge. "Chiediamo a Costantino cosa ne pensi della vera e propria barbarie che si compie tutti i giorni nella pineta prospicente Tisg, con parcheggi selvaggi delle auto costituite in buona parte dal pendolarismo dei dipendenti". L’associazione ricorda poi come esista un decreto ministeriale del 1998, nominato ‘Mobilità sostenibile nelle aree urbane’, che è stato recentemente riformato da una serie di interventi legislativi. Dal 2021 il mobility management è obbligatorio per le aziende e le istituzioni con oltre 100 addetti nei Comuni con più di 50mila abitanti, e riguarda l’insieme delle iniziative che ciascun ente, pubblico e privato, realizza per gestire la mobilità dei propri lavoratori. Figura di riferimento è il mobility manager aziendale, che promuove forme di mobilità sostenibile, ambientale, economica e sociale. "Il Comune di Carrara brilla per inciviltà – prosegue la presidente – nel tollerare l’invasione delle auto non solo in pineta, ma anche nelle piazze e sui marciapiedi. Avremmo molto piacere (rivolgendosi a Costantino) che la sua azienda ci aiutasse a migliorare la qualità della vita della nostra città. Il Comune ha nominato un mobility manager, l’ingegner Giuseppe Marrani, e dovrebbe servire proprio per coordinare le aziende con mobility manager aziendale. Invitiamo Costantino a nominare quanto prima questa figura e rapportarsi con quella del Comune, per alleggerire il carico di veicoli privati che ogni giorni peggiora la vita, sia dei dipendenti che dei cittadini carraresi".