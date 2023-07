La piazza diventa ’Salotto’ E la rassegna cerca sponsor per continuare a crescere

La piazza come luogo di riflessione e dibattito da vent’anni con gli “Incontri nel Salotto d’Europa”: sul palco alcuni tra i più importanti protagonisti di giornalismo, scienza, politica, economia e cultura. L’ideatore del format è Alfredo Bassioni (nella foto), avvocato con la vocazione all’intrattenimento culturale. Ancora ventenne aveva organizzato i “sabati letterari” invitando protagonisti come il poeta Attilio Bertolucci, il filosofo Nicola Abbagnano e il poeta e saggista Mario Luzi. Poi il passaggio alla piazza. "La formula iniziale era ‘Un vip al bar’, correva il 2004 – ha raccontato – . In quella prima edizione erano ospiti Il cardinale Ersilio Tonini, il criminologo Francesco Bruno, l’avvocato Raffaele Della Valle, il magistrato Giancarlo Caselli, l’avvocato divorzista Anna Maria Bernardini De Pace, Umberto Veronesi, il procuratore Carlo Nordio e lo psichiatra Paolo Crepet. Ma nel tempo sono stati più di un centinaio i personaggi della nostra galleria. Ricordo con particolare piacere il saggista Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi. Poi i giornalisti Santoro, Travaglio, Mentana, Fede. Anche i cantanti Guccini, Vecchioni, Cristicchi, il regista Pupi Avati. Poi attrici come Maria Grazia Cucinotta, personaggi come Magdi Allam e Raffaele Sollecito, il fisico Guido Tonelli".

La manifestazione con il tempo è cresciuta: conversazione e ascolto si sono coniugati con le l’immagine delle tradizioni della città. "Per portare qualche novità potremmo cambiare il copione – prosegue Bassioni – ma occorrerebbero risorse adeguate. Si potrebbero organizzare anche una ventina di incontri ampliando il periodo, adottando la modalità del dibattito facendolo ruotare attorno ad un tema, come qualche volta abbiamo fatto. Ma occorrerebbe il sostegno di nuovi sponsor". Intanto domani si parte alle 21 (orario di tutti gli incontri), con il chirurgo Paolo Veronesi, direttore della divisione di senologia chirurgica all’Istituto europeo di oncologia che presenterà il suo libro “La vittoria sul cancro”,. Parteciperà anche il ricercatore Fabrizio Pregliasco. Orsola Palladino, con Manuela Arrighi, Francesco Corsi e David De Filippi, intervisterà gli ospiti insieme a Bassioni. Gli altri vip in cartellone sono Luigi De Magistris, ex magistrato e già sindaco di Napoli (27 luglio), l’economista Carlo Cottarelli (28), il giornalista Paolo Giordano (29), monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita (30), l’1 agosto il professor Massimo Cacciari. Si chiude con il politico Carlo Calenda, Adriano Galliani con Luigi Marzullo, e Gianluigi Paragone.

Natalino Benacci