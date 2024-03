"La personale 'Oltre' di Aladino Nicoli: omaggio a un intellettuale carrarese scomparso"

La project room di ’Votre’ in piazza Alberica, da sabato alle 18 fino al 30 marzo, ospiterà la personale Oltre dell’artista carrarese Aladino Nicoli a cura di Nicola Ricci. Un’occasione per ricordare le abili doti pittoriche e l’emotività drammatica di un intellettuale, come lui si definiva, a 14 anni dalla sua improvvisa scomparsa. Nato a Carrara nel 1942, Nicoli si è distinto nell’ambiente culturale e politico cittadino per aver contribuito, tramite una consulta, alla scelta del catalogo della biblioteca comunale e per aver frequentato la sezione dei ‘Pionieri’ del Pci, da cui si è distaccato nel ’67.

Aladino Nicoli si era formato al liceo Gentileschi dove ha appreso i rudimenti della pittura, ma sono state le letture di una vita a plasmare la sua personalità. Estremamente colto, amava circondarsi di libri d’arte, letteratura, storia, psicologia e filosofia, insegnamenti che si sono riversati nella sua arte violenta e cruda. Ispirandosi inizialmente alla pittura di Renato Guttuso, Nicoli adorava osservare la natura circostante, la sua città, descrivendo scene di vita quotidiana intime e ambienti colloquiali. Successivamente definisce la sua identità artistica, specialmente analizzando la psicologia della persona e della natura in una visione introspettiva e psicologica.

Caratteristica principale del suo lavoro è la forza della pennellata, materica, un ‘cazzotto’ complesso come complessa era la sua emotività. Uno spirito libero che non voleva piegarsi a compromessi, nemmeno quando il noto critico d’arte Mario De Micheli lo chiamò a Milano per entrare nel gruppo Artecontro. "Non si può comprendere a pieno la sua arte – ha spiegato la figlia Marisa – senza conoscere la sua personalità che emerge da ogni opera. La sua forza, la sua drammaticità e complessità psicologica contribuiscono a trasmettere in ogni quadro un messaggio, una storia, come manifesti. Mio padre non voleva che le sue opere fossero un prodotto bensì una delle manifestazioni della sua esistenza fatta di scelte, spesso radicali, di rinunce e idee forti".

Agricoltore, sempre dalla parte degli ultimi, la sua visione verista si rispecchia in elementi ricorrenti nelle sue opere, come guanti da lavoro, cavatori, ulivi e fiori di carciofo, materie vive che fanno della sua arte un’immagine di denuncia sociale. Altre info al 3384417145 e [email protected].