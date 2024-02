La patente a 101 anni. Falconi torna al volante. Superato l’esame di guida

Guidare l’automobile alla tenera età di 101 anni. Quella che potrebbe sembrare una storia inventata è invece la pura e semplice realtà, ed è anche una realtà molto vicina, in via Maggiani a Marina. E’ la storia di Salvatore Falconi, nato l’8 febbraio 1923 e che tra qualche giorno soffierà sulla torta di compleanno le 101 candeline festeggiando con un fresco rinnovo di patente. Sì perché a differenza di molti suoi coetanei, Salvatore ieri ha superato la prova più difficile. E’ risultato idoneo alla guida alla fine di una serie di esami specifici obbligatori: cuore, vista e udito. Ieri mattina a Massa la commissione medica al termine dei vari controlli e degli esami strumentali, ha rilasciato il rinnovo a Falconi consegnandogli la documentazione che lo rende a pieno titolo un automobilista abile alla guida per un anno. Lui che dal dopoguerra ad oggi ha sempre avuto la patente e che, a quanto pare, continuerà ancora a guidare, almeno per un altro anno, fino al prossimo rinnovo. La storia di Falconi per essere raccontata a dovere richiederebbe fiumi di inchiostro e paradossalmente non riguarderebbe il lato automobilistico, perché Salvatore negli anni del lavoro è stato tutt’altro: un abile motorista all’interno delle pance delle navi, nei rimorchiatori o sulle carboniere, su cui ha avuto modo di girare tutto il mondo. La prima patente nautica presa da Salvatore risale al lontano 1939, quando a 16 anni gli fu rilasciato il libretto di navigazione. Una vita trascorsa soprattutto in mare che già l’anno scorso ci raccontò, quando andammo a casa sua in occasione dei suoi cento anni e che in passato fu raccontata anche dal giornalista Romano Bavastro nel celebre libro ’Le vele del mare’. Un altro anno è passato dall’intervista, e tornando a fare due chiacchiere con lui, la vivacità e la lucidità di Salvatore colpiscono sempre allo stesso modo. "Mi piace l’idea di poter rinnovare la patente - spiega Falconi - è una cosa che ho sempre avuto e fino a che avrò possibilità, proverò a mantenere. Mi piace essere indipendente il più possibile e organizzarmi in modo autonomo. La maggior parte delle volte per spostarmi vado a piedi o con la bicicletta elettrica, ma per fare la spesa, almeno una volta alla settimana, uso l’auto". Una famiglia longeva quella di Salvatore, considerando anche i 97 anni che festeggerà a marzo il fratello Ferruccio, che detiene il record di console marittimo più vecchio al mondo. Anche Ferruccio ha dedicato la vita al mare, in questo caso come capo pilota al porto di Venezia. "Capisco che possa sembrare strano agli occhi di qualcuno che io possa aver ottenuto il rinnovo - prosegue l’uomo - ma fa parte del mio carattere non volere mai nessun tipo di aiuto per non pesare troppo sugli altri e non dipendere troppo dai parenti. Fino a che potrò essere indipendente, tenendo conto comunque della mia età, proverò ad andare avanti così". E proprio tra qualche giorno per il pilota, nel vero senso della parola, ci sarà anche il tanto atteso compleanno da festeggiare in famiglia. Una famiglia molto unita e composta dai figli Cesare e Lucia, dal già citato fratello Ferruccio e dai nipoti Luca e Chiara.