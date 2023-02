La pastora intervistata dalla tv

Cristina Mariotti giovedì era in tv, nella trasmissione “Di Buon Mattino“ su TV 2000. Era in diretta dalla sua azienda zootecnica nella piana di Filattiera. Cristina fa una professione particolare: la pastora. Il nostro giornale aveva parlato dettagliatamente di lei. Una donna colta, che si è formata in città nel mondo del teatro e ha lasciato un lavoro sicuro, comodo per spostarsi dove i ricordi dell’infanzia le dicevano: sul nostro Appennino ad allevare le pecore di razza massese. E dal bel mezzo del suo gregge, fra belati, cani da pastore ed agnelli, Cristina ha raccontato come si svolge una giornata tipo: sveglia all’alba, foraggiamento degli animali, mungitura e lavorazione del latte per fare formaggio e ricotta nel caseificio aziendale. Rispondendo ai giornalisti, la pastora ha detto che "questa è una professione che impegna 24 ore al giorno".