"La passeggiata e le fake news di Lorenzini"

Il segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini (nella foto), attacca l’assessore Moreno Lorenzini dopo la smentita dell’Autorità portuale su un eventuale ritardo per la riapertura della passeggiata a mare. Al contrario di quanto affermato da Lorenzini che invece aveva allarmato su ritardi e chiusre prolungate.

"Il presidente Mario Sommariva – scrive Pieruccini – l’ha definita senza mezzi termini una fake news – scrive Pieruccini –. Il problema è che le bufale politiche orientano l’opinione pubblica e inquinano la vita democratica, e questa ha creato spiacevoli commenti sulla passeggiata del porto, tanto cara ai nostri concittadini. Lorenzini ha rilasciato un’intervista sui social dove dichiara che dopo lo stop temporaneo dei lavori dovuto a una modifica del materiale per la scogliera, il termine originariamente previsto per la riapertura della passeggiata a maggio di quest’anno, è slittato a ottobre. Come gli sarà venuto in mente? Invece di andare a sindacare sui lavori pubblici degli altri – prosegue Pieruccini –, farebbe bene a riflettere sulla politica dei container, che è la cifra del suo mandato (scuole e ospedale), e piuttosto controllare i tempi di quando partiranno i cantieri del Pnrr e se si apriranno e quando quelli dell’articolo 21. Si è pure imbarazzato sulle rifiniture e i collaudi che porteranno a riaprire la passeggiata al pubblico entro la fine del 2024. La sindaca Arrighi su questo scivolone istituzionale non ha niente da dichiarare? Purtroppo anche se chiederà scusa, il danno d’immagine è stato fatto – conclude il segretario provinciale della Lega –, anche se bisogna riconoscere a Lorenzini almeno l’attenuante generica di militare in una giunta dove sindaca Arrighi e assessori hanno fatto a gara per chi le ha sparate più grosse".