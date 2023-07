La partita dell’abbraccio Dieci squadre in campo per creare una casa famiglia

Tutto pronto per ’La partita dell’abbraccio’. L’evento è organizzato dall’associazione ’Mai+Soli’ e si terrà domenica alle 17, al campo sportivo di Ricortola. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per raccogliere fondi finalizzati all’apertura di una casa famiglia-multiutenza nel comune. La struttura, resa possibile grazie al contributo generoso dei partecipanti e degli sponsor, sarà di fondamentale importanza nel rispondere alle esigenze sociali del nostro territorio, ancora carente di adeguati servizi in questo ambito. "La partita – scrivono gli organizzatori – sarà una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione, che coinvolgerà giocatori di diverse età, provenienti da vari contesti sociali, uniti da un unico obiettivo: creare un futuro migliore per coloro che si trovano in situazioni di disagio. Grazie alla generosità di tutti i partecipanti, l’associazione potrà realizzare questo importante progetto e fornire un ambiente sicuro e accogliente a coloro che ne hanno maggiormente bisogno".

Apertura dei cancelli alle 17, fischio d’inizio alle 18, con le partite a eliminazione diretta: le squadre si sfideranno sul campo in un torneo emozionante. Saranno presenti: Comunità Papa Giovanni XXIII, 118 Daje, Gassano 1984 (amministratori locali), Peppone (amministratori locali), La Squadra di don Camillo, Casa Betania, Polizia Locale, Carcere di Massa. Inoltre ci saranno le squadre femminili: Ipm Pontremoli e Traverde Tac. Alle 20 la messa celebrata da don Giorgio Introvigne e padre Luigi Sparapani, con la partecipazione del coro. Alle 20,30 - Finali e saluto del vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, Mario Vaccari: le due squadre finaliste si contenderanno il titolo di campioni, con la speciale presenza e il saluto del vescovo. Alle 21 buffet per un momento di convivialità e gratitudine.

"Chi non ha ancora aderito all’evento – fanno sapere gli organizzatori – e desidera partecipare può comunicare l’eventuale adesione al buffet tramite email scrivendo a: [email protected], così da poter garantire a tutti il servizio. L’ingresso alla manifestazione non necessità prenotazione e il punto ristoro del campo sarà sempre a disposizione di tutti. Durante le pause tra le partite, un’orchestra e un coro si esibiranno, creando un’atmosfera armoniosa e gioiosa per accompagnare le emozioni dei partecipanti e degli spettatori. L’evento si conclude con un sentimento di gratitudine e speranza, poiché grazie all’impegno e alla generosità di tutti i partecipanti, sponsor e volontari, siamo certi di raggiungere i fondi per la creazione di una struttura che fornirà sostegno e accoglienza alle persone più bisognose della nostra comunità. L’associazione ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo importante evento e invita tutti a continuare a supportare la causa della solidarietà e dell’inclusione sociale".