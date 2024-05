La parola d’ordine è “Futuro (da) remoto“. Festival studia il passato e... predice il domani

La paura è il principale ingrediente dei rimpianti, ma i giovani devono scrollarsela di dosso trovando il coraggio di affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro con visione e immaginazione. Imprenditorialità, trend che ridefiniranno gli impieghi entro i prossimi anni, percorsi lavorativi nel mondo digitale, sostenibilità. La parola d’ordine al "Festival Futuro (da) Remoto", svoltosi venerdì scorso al Contry Sport Club di Pontrmeoli, è stata "analizzare l’evoluzione del passato per prevedere quella che verrà". Sono stati oltre 250 i partecipanti alla prima edizione dell’evento che vuole ispirare i giovani a intraprendere una carriera nel mondo digitale. Tra loro le classi quarte e quinte dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri e numerosi altri giovani entusiasti provenienti dalla Lunigiana, ma anche dalle province limitrofe. la giornata è stata moderata Giovanni Di Giacomo, arricchita da una serie di interventi coinvolgenti e istruttivi, con ospiti di spicco che hanno saputo portare punti di vista diversi e stimolanti.

Tra questi Valentina De Vico e Cristina Nucera dell’associazione Start Working Pontremoli hanno aperto l’evento, seguiti dai saluti del sindaco di Jacopo Ferri, che ha espresso il suo sostegno al progetto. Hanno partecipato anche rappresentanti della Fondazione Carispezia e dei gruppi Lions e Rotary Lunigiana, che hanno sostenuto economicamente alcune delle borse di studio del valore di 1.500 euro ognuna per frequentare master in digital marketing,full stack development, UX/UI design, data science. In apertura importante il discorso motivazionale di Fabio Tognetti assieme al racconto imprenditoriale di Henry Sichel, fondatore di Caffeina, agenzia creativa di Parma. Sono seguite alcune interviste alla talentuosa creatrice spezzina Daniela Cremona, in arte @misscreamycreamy - Ceo di CreaMe, insieme a Paolo Razzauti e Leonardo Fantini, fondatori di The Clino Brand, che hanno offerto spunti di riflessione e ispirazione.

Elena Pozzetti e Luca Ceresoli di One Day Group hanno raccontato i loro ruoli e percorsi lavorativi nel digitale. Hanno proseguito Elisa Piscitelli, Eleonora Nardini e Alessandro Erta, che hanno approfondito realtà per cui lavorano e opportunità aperte nel settore.

Ha chiuso infine gli interventi l’ospite più giovane, Valentino Riccitelli, ex studente di Start 2 Impact e influencer marketing che ha illustrato la sua prospettiva giovane e dinamica. Insomma digitale è bello, uno stile di vita che offre la libertà di esplorare nuovi luoghi sfruttando politiche del lavoro ibride e flessibili.

