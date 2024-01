La palla passa alla Commissione?

L’intitolazione di una strada o una piazza a Giorgio Almirante potrebbe trovare la strada della Commissione toponomastica, quella deputata e competente a valutare le proposte che arrivano dal territorio e destinate a ribattezzare i luoghi della città. La discussione ieri sera in consiglio comunale si è protratta fino a tarda serata, complice anche la sospensione decisa d’imperio dal presidente del consiglio Agostino Incoronato per le proteste che arrivavano dal pubblico. Tuttavia l’intenzione della maggioranza del sindaco Francesco Persiani sembrava quella di bocciare la proposta di Fratelli d’Italia per levarsi così di dosso una decisione difficile e contestata dall’opinione pubblica, come ha dimostrato la nutrita protesta andata in scena sotto il municipio nelle ore precedenti, e rimandare una decisione all’organo tecnico, ossia la commissione toponomastica appunto. Certo anche in quel caso la strada è tutta da valutare perché poi in qualche modo la politica qualcosa dovrà pur dire nel merito. La stessa ad esempio aveva espresso parere favorevole nel 2022 per l’intitolazione del ponte sul Frigido lungo l’Aurelia al presidente Sandro Pertini ma quella procedura da allora si è arenata e non è mai arrivata in porto e ancora oggi l’Anpi, con una raccolta di firme, chiede l’intitolazione a Pertini del ponte di via Trieste.