La pace e l’unità Destra e sinistra insieme ad Avenza per non dimenticare

di Cristina Lorenzi

C’erano tutti. Istituzioni, associazioni, sinistra, ma anche destra. Adesso si può davvero dire che la Festa della Liberazione sia veramente la festa di tutti. Da divisiva e parterre per soli pugni chiusi, ieri mattina, la cerimonia organizzata dal delegato alla Memoria del Comune, Cristiano Corsini, e coordinata da Marella Marchi, ha dimostrato che il 25 aprile è la Liberazione per tutti.

Così, presenti tutti i sindaci della provincia, al parco Sparapani si sono alternati sul palco il viceprefetto Andrea Leo, l’assessore regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, la vicepresidente della Provincia Elisabetta Sordi, il presidente provinciale di Anpi Nando Sanguinetti e il presidente dell’Istituto storico della resistenza apuana Paolo Bissoli. Parole di condivisione e di solidarietà, di condanna e di memoria, parole declinate in tanti modi, a volte ancora troppo forti per chi punta all’unità, ma sono emerse le parole di chi sa che deve mettere da parte dissidi cronici e cominciare a parlare una lingua comune.

La dimostrazione più forte il giovane Andrea Tosi, capogruppo in consiglio della Lega, presente accanto ai gonfaloni a "testimoniare per la libertà e l’antifascismo" come ha dichiarato dando prova che il futuro deve partire dai più giovani. In prima fila l’onorevole della Lega Andrea Barabotti che ha accolto di buon grado l’invito del Comune a presenziare a una festa di tutti. Idem per l’ex sindaco di Massa Francesco Persiani che, pur trovando alcun interventi ancora in salita per percorrere quel sentiero che deve portare all’unità, ha spiegato che "non ha senso parlare di antifascismo in un Paese dove il fascismo è cosa finita 78 anni fa. Mio nonno era partigiano, io sono nato nel ’65 e non ho bisogno di smarcarmi da fatti lontani che non mi appartengono".

Il resto è stata una grande festa con le bandiere, un’amministrazione comunale compatta, interventi come quello di Bissoli che hanno illustrato dal punto di vista storico una pagina bella della nostra storia.

"Una data importante" l’ha definita la sindaca Serena Arrighi nel fare gli onori di casa a centinaia di persone che ieri mattina, mentre Avenza celebrava il suo santo patrono, hanno voluto ricordare l’impegno eroico dei nostri nonni che 78 anni fa liberarono il paese dal giogo fascista.

"Tutti assieme abbiamo ricordato – ha detto Arrighi – il perché quella di oggi non è e mai potrà essere una semplice ricorrenza: il 25 aprile del 1945 è nata l’Italia che tutti noi conosciamo e per questo è importante che tutta Italia si fermi per festeggiare".