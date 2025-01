La pace e il ruolo delle donne. Testimonianze e interviste alle Stanze del Guglielmi

Oggi alle Stanze del Teatro Guglielmi alle 16,15, primo incontro del Centro Italiano Femminile di Massa per il ciclo “Non solo l’8 marzo”. Saranno ospiti Antonella Mariani, giornalista caporedattrice di Avvenire, e Alessandra Morelli, ex delegata Onu per l’Unhcr, oggi impegnata come divulgatrice per i diritti umani e le politiche migratorie. L’evento sarà presentato da Alessandra Brenzini, presidente C.I.F. Massa, mentre le interviste saranno condotte da Silvana Cannoni, coordinatrice LaAV Massa, Circolo di letture ad alta voce, con letture di Massimo Norti. Sarà l’occasione per affrontare il tema della pace e il ruolo delle donne nella sua costruzione prende lo spunto da Donne per la Pace, voci che hanno cambiato la storia, una serie di interviste a Premi Nobel, attiviste, mediatrici, negoziatrici raccolte da “Avvenire”.