La nuova Ztl approvata dalla giunta

Ecco la nuova Zona a traffico limitato di Marina di Massa che sarà in vigore fino al primo ottobre, così come approvata e ratificata nella prima riunione di giunta dell’amministrazione Persiani. Dalle 17 alle 6 sarà in vigore tutti i giorni in via Rossi, nel tratto tra piazza Betti e via Ascoli, nella corsia lato monte di Piazza Pellerano dalla banca Unicredit all’intersezione con via Don Sturzo, in via Ascoli nel tratto tra via Rossi e via Colombo e in via Zini dal civico 24 fino all’intersezione con via Don Sturzo. Sarà in vigore anche dalle 12 alle 6 del giorno successivo in via Colombo, da via Lungobrugiano a piazza Betti. E’ stato inoltre istituito il senso unico di circolazione in via Zini, direzione Viareggio-Carrara, a partire dall’ingresso del parcheggio pubblico adiacente, sino all’intersezione con via Don Sturzo.