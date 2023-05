La nuova sfida di Ilary Un appello alle donne

È uscito "Io ti sfiderò" il nuovo singolo di Ilaria Sacchetti in arte Ilary Z con un video girato al Barlume di Marina e a Viareggio. Il nuovo brano della cantante apuana è il racconto di una donna che riflette in seguito a un periodo molto difficile durante il quale ha dovuto combattere con tutte le sue forze per rialzarsi e riprendere la propria strada. L’immagine è quella della donna combattiva, che non si arrende e porta avanti ad ogni costo i propri progetti e le proprie idee, un inno alla forza femminile e un invito ad impegnarsi per ottenere ciò che si desidera. "Nella vita ci troviamo ad affrontare battaglie personali, possono essere grandi o piccole, ma tutte comunque ci mettono alla prova e ci spingono a fare del nostro meglio. A volte, la sfida sembra quasi insormontabile. Sentiamo che non abbiamo le forze o le capacità necessarie per affrontarla e pensiamo di doverci arrendere. Tuttavia, anche quando tutto sembra spaventoso e difficile, dobbiamo ricordare che c’è sempre una via d’uscita. ’Io ti sfiderò’ rappresenta proprio questo: coraggio e determinazione per andare avanti.

Il successo di Ilary Z affonda le sue radici nel mondo dello sport e del fitness, in cui ha riscosso successi professionali importanti come istruttrice: è lei ad avere fatto conoscere lo Zumba in provincia. Ilary ringrazia Angelo Iannattone, Laura Grossi, Sofia Gassani, Cristina Gori, Nicola Trapassi, G.L.ab Studio, Tommy Bianchi, Sara Cavalli, Nadia La Saia, Luca Pitanti, Beatrice Tenerani, Nicolò Castagnini, Angelica Tempone, Barlume, Leo – Palestra Metropolis Simone Moriconi, Gioele Pierini e Pucci Mirko.