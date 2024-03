"La nuova questura a Carrara"

Realizzare la nuova sede della Questura a Carrara. Questa la proposta del consigliere d’opposizione della Lista Ferri, Filippo Mirabella (nella foto), che suggerisce, anche in virtù della recente nomina della città a capoluogo di provincia, l’idea di ospitare la sede della Polizia proprio a Carrara. "A Massa non c’è intesa su dove debba essere edificata – spiega il consigliere – e sicuramente non al posto del parcheggio all’ex Intendenza di Finanza". L’ipotesi suggerita da alcuni consiglieri comunali sarebbe quella di realizzarla in via Massa Avenza accanto alla stazione dei Vigili del Fuoco, da dove si potrebbe raggiungere velocemente tutto il territorio. "Eventualmente in alternativa la soluzione più idonea potrebbe essere invece Carrara – sostiene Mirabella –: la sede di una importante istituzione dello Stato, dopo 165 anni di svuotamento degli uffici più importanti. Un’ipotesi potrebbe essere anche a ridosso di San Martino, dietro la sede della Polizia Municipale". Il consigliere suggerisce quindi l’idea di firmare un accordo tra ministero degli Interni, Prefettura e Comune di Massa, al fine di realizzare la sede della Questura a Carrara. "Una struttura all’avanguardia – conclude – per garantire servizi di pubblica sicurezza adeguati al territorio e dotata di videosorveglianza e illuminazione idonea per una maggior sicurezza. Nell’area adiacente all’ex tribunale inoltre ci sarebbe abbastanza spazio per mantenere i due parcheggi. Ci auguriamo che la procedura sia rapida e porti a un risultato gradito a tutti. Saremo pronti a firmare l’atto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi se trovasse un’intesa veramente positiva sul piano pratico. Carrara dunque si candidi a realizzare la nuova Questura, una vera e propria opportunità per la nostra città".