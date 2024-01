La nuova finestra digitale. Un museo virtuale di tutti: "Aiutatemi a farlo crescere"

E’ finalmente online, dopo una minuziosa gestazione e una certosina opera di ricerca dei materiali da ’esporre’, il Museo Virtuale della Lunigiana. Il ’varo’ a opera del suo creatore Francesco Fantoni non è un punto di arrivo ma un crocevia lungo la strada, un’occasione per lanciare un appello "a quanti abbiano materiale, fotografie, documenti e altro per incrementare la... collezione permanente e vogliano dare una mano", spiega Fantoni che invita ad aderire scrivendo una mail a [email protected]. "Le prime due aree, “Museo virtuale“ e “Cultura e tradizioni dell’Alta Lunigiana“, trattano delle caratteristiche comuni alla trentina di borghi rurali che fanno capo ai comuni di Pontremoli e Zeri (ai quali si limita il lavoro), con tanti temi trattati: la vendemmia, il mondo della castagna e degli animali, la lavorazione della terra ma anche la religiosità popolare, i guaritori, l’istruzione, i Liguri Apuani. La terza area è dedicata alla “Storia dei borghi“, ci sono pagine che riguardano il singolo paese, con una breve nota sulle principali notizie che lo riguardano, e poi tradizioni, le personalità, caduti della prima e della seconda guerra mondiale, gli episodi della Resistenza – spiega Fantoni – Poi c’è la quarta area, una raccolta di fotografie, letture e fumetti di una volta, i soldi dei nostri vecchi. La quinta è dedicata alla Lotta di Liberazione, la sesta e la settima sono di servizio: sono presenti nella prima gli atti dell’associazione senza scopo di lucro alla base del sito e nella secondo l’evidenza degli ultimi articoli pubblicati".

Un museo digitale, al tempo stesso antico e moderno ma soprattutto accattivante e ricco di storie, aneddoti e vetrine sempre accese sulla tradizione e i fatti del territorio. Francesco Fantoni, settantenne pensionato originario di Torrano, dopo una vita in banca ha iniziato nel 2022 un percorso di raccolta di materiale – testi e articoli di giornale ma anche fotografie – per poi alzare il sipario su un sito molto speciale il cui indirizzo è www.museovirtualealtalunigiana.com. "Spero di riuscire a trovare persone che come me abbiano a cuore la conservazione della memoria del mondo dei nostri padri e nonni, in particolare interessati alle sezioni del sito dedicato ai singoli paesi e dell’Area fotografica – conclude Fantoni – Con un occhio di riguardo per le realtà di Pontremoli, Zeri e Torrano che è il mio paese di origine. Sei anni fa, inoltre, ho pubblicato un libro dedicato proprio a Torrano: è da lì si può dire che sono partito, uscendo poi dai confini del mio paese. L’obiettivo è raccontare e tramandare, soprattutto far sapere ai ragazzi la nostra storia che è affascinante sotto una molteplicità di aspetti".