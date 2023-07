La nuova Camera di commercio "Uniti per avere più importanza"

La Camera di commercio di area vasta compie un anno. La Pisaniana stasera alle 21 su 50 Canale farà il punto sull’accorpamento delle realtà imprenditoriali i di Massa Carrara, Lucca e Pisa. Così la trasmissione coprodotta dal Circolo culturale ’Filippo Mazzei’, presieduto da Massimo Balzi, torna nello stesso luogo dove si svolse la celebrazione della neonata realtà: il parco di Torre del Lago. Tanti gli ospiti del salotto di Carlotta Romualdi, a rappresentare le tre diverse aree della Camera di commercio. Tre realtà diverse della Toscana sotto vari aspetti, ma che stanno trovando in questo percorso comune più elementi positivi di quanto molti scettici pensassero anche solo poco tempo fa. Merito, in gran parte, del lavoro incessante del presidente Valter Tamburini, che da un anno gira per le tre province incontrando istituzioni e imprese, tessendo e intrecciando rapporti e intese.

Con lui coloro che hanno contribuito al grande progetto: Rodolfo Pasquini, vicepresidente della Camera di commercio, Francesca Ferrari, presidente di Coldiretti Massa-Carrara; Francesco Cianciulli, direttore di Coldiretti Massa-Carrara. Insieme affronteranno il tema del lavoro del nuovo ente per lo sviluppo del turismo e del commercio sulla costa. Nella seconda parte il tema sarà la doppia transizione, digitale ed ecologica. Andrea Madonna, presidente Unione Industriale Pisana, Michela Fucile, presidente Confartigianato Imprese Lucca, Cristina Martelli, segretario generale della Camera di commercio, Andrea Giannecchini, presidente di Cna Lucca. Nella terza parte si parlerà dell’economia e delle infrastrutture: il valore ed il ruolo di facilitatore della camera. Con il presidente Tamburini, ci saranno Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Luca Menesini presidente della Provincia di Lucca ed Elisabetta Sordi vicepresidente della Provincia di Massa-Carrara. Il controbuto in video sarà del presidente della Regione Eugenio Giani; Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa; Sergio Chericoni, presidente di Isr e Confartigianato Massa-Carrara; Francesco Oppedisano, presidente di Cna Pisa; Paolo Pieraccioni, responsabile operativo della Fondazione Isi, Fulvio Vannini, referente Informatico della Camera di Commercio. Inoltre lo spazio di Teresa Sichetti “Terra, ambiente e salute”, dedicato alla cura degli animali nell’emergenza alluvionale e la la ricetta de “La Pisaniana”, affidata al ristorante “Lo chalet” di Torre del Lago.

Presidente Tamburini, dopo una anno che dire sulla fusione delle tre Camere di commercio?

"La fusione non era il punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso complesso per l’integrazione sostanziale dei tre enti di partenza e la definizione di una progettualità unitaria. Le fasi stanno seguendo ciò che ci eravamo prefissati e oggi, il nuovo soggetto ha iniziato a “camminare” con buona sicurezza. Un progetto cui sono stati destinati 6 milioni di euro. Il lavoro da fare resta molto, ma il bilancio del primo anno è positivo".

Massa-Carrara ha visto tanti stop and go sul processo, diffidenze, incertezza, come risponde oggi?

"In un’ottica di sinergia abbiamo finanziato eventi come White Carrara e Con-Vivere. Abbiamo messo a disposizione dell’Accademia due immobili nel centro storico per avere un numero maggiore di studenti. Importante l’accordo con il Comune per la ristrutturazione del Museo del Marmo".