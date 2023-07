La “Notte dei bambini“ Feste e negozi aperti

Domani “La notte dei bambini“ organizzta dal Ccn Massa da vivere con spettacoli, laboratori e visite guidate. Ci sarà uno speciale “Visit Massa kids“, intitolato “Il signore delle fontane“: due mini passeggiate gratuite di 45 minuti con giochi e indovinelli alla scoperta dei giochi d’acqua nel centro storico. Il ritrovo è davanti al Duomo, primo gruppo in partenza alle 21, il secondo invece alle 22.15 (prenotarsi al 347 037 2764 o via mail [email protected], attendendo la conferma). Intanto in piazza Aranci per tutta la sera si potrà ammirare un gigantesco e coloratissimo scheletro di dinosauro, che si aggirerà nel cuore del centro storico dalle 21.15 in poi. Nelle vie di Massa ci saranno attività circensi, spettacoli con buffi maghi, trampolieri, truccabimbi e laboratori per bambini. E come tutti i venerdì d’estate “La fiaba della sera“. Negozi aperti con i saldi, menù e decorazioni a tema. E ci sono anche gli appuntamenti di “Palcoscenici stellati“: domani e sabato alle 21.30 è in programma “Cantagiro per la città“, a cura di Pem Habitat Teatrali. Partenza da Piazza del Teatro, tre eclettiche attrici accompagnano i partecipanti in un percorso pedonale a tappe nel centro storico. Canti, balli e gags comiche arricchiranno un originale tour intriso di storia, proverbi e leggende metropolitane. Il percorso si svolgerà nelle vie del centro città, passando per i luoghi di maggior interesse turistico e culturale, ma lasciando spazio anche a quelli meno noti, carichi però di curiosità e aneddoti in grado di raccontare l’anima della città, per una riscoperta delle sue tradizioni.