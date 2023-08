La ’Notte blu’ infiamma Marina Famiglie e bambini in festa

Ha riscosso un grande successo l’iniziativa ’La notte blu’ organizzata dal Comune. E’ ancora presto dare un dato delle presenze, comunque da palazzo civico sono soddisfatti per la riuscita dell’evento che ha visto "Un appuntamento tradizionale, d’altronde, lo è ormai anche la Notte blu che proprio ieri è tornata dopo diversi anni di sosta e ha richiamato davvero tantissime persone in quello che è stato il percorso più esteso di sempre per questa manifestazione. Il risultato è stato quello di una serata speciale con tutte le strade e le piazze di Marina vive e colorate grazie al lavoro degli artisti, ma anche dei negozianti, degli ambulanti e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa grande festa".

Tantissimi gli eventi hanno arricchito la serata come lo spettacolo musicale della James Band in via Rinchiosa, la musica con i Four Music, in via Nazario Sauro. La cartoon cover band Banana Split ha arricchito il palco in piazza Menconi con lo spettacolo musicale a tema cartoni animati. Ancora sul palco in piazza Menconi c’è stata la musica dei Mdn dj & Cyro.

In piazza Nazioni Unite l’esibizione dei Tao Love Bus Experience, mentre i The Dream Bubble Show hanno dato vita allo spettacolo con le bolle fluorescenti in via Capitan Fiorillo. Il Circo Ribalta in piazza Ingolstadt, ha fatto divertire i bambini mentre sempre per i più piccoli ci saranno i gonfiabili con il truccabimbi.

Tanti gli spettacoli itineranti che hanno animato la serata con i trampolieri, i giocolieri e i mangiafuoco del Duo Double e con la musica della Caffeina Band e della New Orleans Band. Tra i vari appuntamenti anche quello in piazza Nazioni Unite con Pompieropoli, un’area giochi per bambini con i vigili del fuoco dell’associazione, polizia e, Nausicaa. Una serata dedicata alle famiglie che ha visto la presenza nel centro di Marina sia marinelli che turisti che si stanno godendo le meritate vacanze.