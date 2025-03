La nostra scuola: un viaggio tra curiosità e diritti umani oltre i voti

Nel documento più importante della nostra scuola sono scritte queste parole: “Uno dei principi ispiratori del nostro Ptof è la seguente riflessione: diffidando del pensiero unico e di verità assolute, è necessario instillare il gusto per la curiosità, per il desiderio di confrontarsi, per l’osservazione critica, per la contraddizione stessa, in modo che da grandi, i nostri alunni siano attori consapevoli in tema di giustizia internazionale, di sviluppo equilibrato e sostenibile, di distribuzione delle risorse, di rispetto dei diritti umani, consci di camminare insieme ad una pluralità di culture che hanno la stessa dignità”.

Nella nostra scuola non ci sono solo i voti delle verifiche e delle pagelle, perché facciamo tante attività per la cultura, lo sport, la musica, il teatro e l’arte: forse sono proprio le attività in cui non riceviamo i voti che ci piacciono di più e quelle in cui siamo delle vere e proprie eccellenze dando il meglio di noi. Diceva Albert Einstein: “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà la sua vita a credersi uno stupido”.

I nostri professori sanno che noi adolescenti siamo un po’ vivaci perché siamo pieni di energie e a volte stare buoni non è facile. Anche se qualche volta ci richiamano alle regole, poi alla fine ci perdonano sempre perché noi sappiamo che ci vogliono bene per come siamo. Quindi non preoccupatevi il 5 è solo un numero.