"La Nostalgia non mente: Gino Giorgieri porta la sua musica a Massa con uno spettacolo emozionante"

Si alza il sipario su un’altra avventura tra le note per il cantante Gino Giorgieri. La sua città natia segna la svolta per il futuro artistico. Uno spettacolo tra le mura amiche per incorniciare una carriera lunga e avvincente con la presentazione del suo ultimo disco “La Nostalgia non mente”. L’artista apuano, classe 1965, il 19 marzo calcherà le scene del teatro Guglielmi. Una carriera costellata di tanti momenti che decolla all’età di 9 anni con la partecipazione a vari festival musciali locali e regionali. A 21 anni approda in Rai come corista. Collabora e suona con molti artisti emergenti del panorama toscano. Partecipa a Castrocaro prima dell’uscita di ’Spacco le regole’ con la casa discografica Poligram Carosello di Tommaso Casigliani e con la collaborazione di Sandro Paoli e Nico Garfagnini. Suggella il legame artistico con Massimo Riva e da quel momento la vita lo mette alla prova. Scompare per alcuni anni dalle scene per ritornare ancora più motivato. La scossa decisiva arriva dall’incontro con David Sanchez che lo porta a ritrovare nuovi stimoli e idee. La musica torna a scorrere nelle sue vene, le note acquisiscono forza ed è il momento di una nuova rinascita. "Ad un certo punto ho smesso di cantare – racconta –. Ho mollato ma poi qualcosa è scattato in me è ho ricominciato a suonare nei locali".

Giorgieri, l’incontro con Sanchez è stato decisivo...

"Sì, abbiamo iniziato a collaborare in Spagna e nel 2014 è nato ’Get my name’. Ho ricominciato a fare concerti e poi è arrivato il mio ultimo disco ‘La Nostalgia non mente’ che comprende 4 brani. Si tratta di 3 inediti e ’Penso a te’ di Battisti".

Come si può definire il tuo stile, la tua anima musicale?

"E’ un mosaico di espressioni e generi. Spazio dal pop, al rock, al blues. C’è un po’ di tutto quando canto".

Progetti dopo la presentazione dell’ultima opera?

"Ho diversi obiettivi tra Italia e Spagna, ma per scaramanzia preferisco non svelare nulla. Sicuramente a Madrid, che mi ha regalato tante emozioni facendo incontrare amici musicisti che non vedevo da oltre 30 anni. In questi anni, da quando collaboro con Sanchez, Madrid, abbiamo registrato agli studi Metropol, ha rappresentato un luogo decisivo per me".

Il disco è nato da una collaborazione a più mani?

"Sì, con Sanchez abbiamo lavorato sulla musica e melodia. Il testo è di Marco Ricci. Mi sono affidato alla casa discografica Energy Power Edizioni Lungoviaggio e ai produttori Enrico Ranalli e Max Merciadri".

Chi ti affiancherà nello spettacolo?

"Nella serata al Gugliemi avrò al mio fianco il mio amico Stefano Braccini, Gino Mariani e Sandro Paoli (tastiere e piano), Cesare Lo Jacono e Roberto De Angeli (chitarre), Pietro Bertilorenzi (basso), Max Lo Jacono (batteria), Marco Mugellini (percussioni) , Sara Massaglia e Donatella Pellegrini (coriste)".

La prevendita dei biglietti è al bar tabacchi Stella in via Salicera a Massa. L’amico Carmine Grande con la sua famiglia ha fortemente creduto in questo progetto e si potranno ascoltare le mille sfumature della voce di Giorgieri.

Vittoria Bertelloni