La nautica in vetrina Seatec e Compotec pronte ad alzare il sipario Riflettori sulle start up

Il rilancio del polo fieristico della Imm, dopo Tirreno Ct e Balnearia, passa ora da Seatec e Compotec Marine, il salone dedicato alla nautica da diporto e alla subfornitura che lo scorso anno nei due giorni di fiera ha visto la presenza di circa mille professionisti, attirati dai 65 espositori presenti per un totale di 93 marchi rappresentati e 420 incontri B2B programmati. L’edizione che si svolgerà il 15 e 16 marzo vede Seatec raggiungere il traguardo della ventesima edizione, mentre Compotec Marine, tutta dedicato ai materiali compositi, spegne quattordici candeline e dedica ampio spazio alle Start Up, che saranno 12, concentrate in un’area dove presenteranno il proprio prodotto e la propria idea tramite un Elevator Pitch.

Consolidata la formula del ‘Focus ‘Innovation 2 Business’, sostenuto dalla direzione regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. Una sezione dedicata agli espositori per presentare i propri prodotti con elevator pitch dedicati in collaborazione con la rivista ‘Nautica’. Il tutto nell’ottica di fare dialogare domanda, offerta e tecnologica favorendo per esempio la nascita di partnership, accordi commerciali, trasferimenti tecnologici, investimenti e acquisizioni. Non mancheranno appuntamenti convegnistici sulle tematiche di maggiore attualità inerenti il settore. Seatec e Compotec Marine negli anni hanno saputo imporsi sempre più come momenti di conoscenza e costruzione, di relazioni fra espositori e prestigiosi cantieri italiani, oltre che con eventi B2B fra gli espositori e i buyer della delegazione di cantieri internazionali.

Il calendario di eventi fieristici prosegue con la prima edizione di ‘TatooExpo’, la fiera del tatuaggio dal 24 al 26 marzo, con la ventesima ‘4x4 fest’ dedicata all’auto a trazione integrale e al mondo off-road dal 21 al 23 aprile con visite guidate alle cave e degustazione di prodotti tipici locali apuani. A inizio maggio di scena ci sarà ‘Gamics Carrara’, la fiera del fumetto del gioco e della cultura Pop, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. A giugno invece la volta della mostra internazionale canina del gruppo di Enci. Chiusura con il botto a luglio con il ‘Crossdarkgate’, il festival a tema horror di scena il 21, 22 e 23.