La natività speciale di Equi. Dalla benedizione del vescovo alla ‘missione’ davanti al Papa

Avrà la benedizione del Vescovo francescano Mario Vaccari quest’anno lo storico presepe viventi di Equi Terme, una tradizione che si ripete ormai da 33 anni. Il borgo si prepara già da tempo a vivere quattro giorni di magia e spiritualità. Monsignor Vaccari, appartenente all’Ordine dei Frati Minori il cui fondatore è stato san Francesco d’Assisi, ha accettato l’invito dei promotori della manifestazione e sarà presente alla cerimonia di inaugurazione venerdì 23 alle 20,30. In quell’occasione, il vescovo impartirà la benedizione al bambinello, ai figuranti e ai visitatori, invitandoli a vivere il Natale con fede e gioia. Il presepe vivente di Equi Terme, uno dei più belli e suggestivi d’Italia, sarà aperto al pubblico dal 23 al 26 dicembre.

Ma l’associazione di Equi Terme vivrà un altro momento solenne sabato 16 a Roma: la partecipazione al Presepe Vivente Nazionale in ricordo della prima rappresentazione realizzata da San Francesco ad Assisi 800 anni fa. I figuranti di Equi, guidati dal presidente Fabio Furia, riceveranno alle 9 una benedizione personale ed esclusiva da Papa Francesco, che elogerà tutti i rappresentanti dei presepi italiani, per il loro impegno nella valorizzazione di questa tradizione popolare e religiosa. Nel pomeriggio i figuranti lunigianesi interpreteranno la scena della Natività davanti alla basilica di Santa Maria Maggiore. Nel ruolo del bambino Gesù sarà il piccolo Leandro di solo 10 mesi. L’associazione ha avuto anche la conferma dell’organizzazione del Treno Storico per il presepe che partirà da Pisa il 26 alle 16,11. Sono già iniziate le prenotazioni: www.presepevivente.comtreno-storico