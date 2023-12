La Natività di Equi Terme. I 4 bambinelli nelle grotte

Equi Terme da oggi è il centro della Natività in Lunigiana e nelle vesti del Bambin Gesù non ci sarà solo Leandro, 10 mesi, che ha colpito il cuore di Papa Francesco durante la visita a Roma di una delegazione del Presepe vivente. Nella manifestazione al via stasera alle 20.30, dopo la benedizione del vescovo Mario Vaccari, vi saranno anche i piccoli Dante, 5 mesi, oggi con papà Simone e mamma Giulia nelle vesti di Giuseppe e Maria, domani Maverick, 4 mesi, con papà Alex e mamma Giada, il giorno di Natale Alessandro, 8 mesi, con papà Nicole e mamma Sara e per Santo Stefano ci sarà Leandro, 10 mesi, con papà Alessio e mamma Nicole. I genitori, tutti lunigianesi, si alterneranno durante la rappresentazione del Presepe vivente, alla 33° edizione, aperto oggi e domani dalle 20.30 alle 23 e per Natale e S. Stefano dalle 18 alle 21. Una rappresentazione organizzata dall’associazione Presepe vivente di Equi Terme, presieduta da Fabio Furia, che coinvolge centinaia di figuranti. Il 26, giornata finale, un treno storico appositamente allestito partirà da Pisa effettuando fermate in tutte le stazioni lungo il tragitto, alla volta di Equi e rientro in serata. A bordo degustazione a base di prodotti tipici locali e di dolci natalizi. Per i visitatori che si recheranno ad Equi, con il ’pacchetto Treno storico’, sarà riservato l’ingresso preferenziale per i gruppi e all’uscita sarà loro offerto vin brulè, caffe e tè.

Roberto Oligeri