La nascita di Marina e l’identità . I libri di Sea di Bogazzi e Telara

Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria ‘Carrara si racconta’, ideata per valorizzare i volumi che parlano di Carrara e dintorni promossa dall’assessorato alla Cultura. Oggi la rassegna si sposta al mare in occasione della presentazione dei volumi ‘Marina di Carrara. Ieri, Oggi e Domani’ di Giorgio Bogazzi e ‘Ricordi della vecchia Marina’ di Giovanni Nino Telara, due volumi che parlano appunto della Marina di un tempo editi dalla casa editrice Sea er ristampati dall’Autorità portuale. L’appuntamento è per le 18 nella sala conferenze all’Autorità portuale. Si tratta di due volumi che per primi hanno descritto la genesi e lo sviluppo del borgo marinello e del suo porto. A raccontare i volumi di Giorgio Bogazzi e Giovanni Nino Telara saranno il professor Daniele Canali e Mario Sommariva, presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale. Mentre per venerdì 31 maggio alle 18,30, al Ridotto del Teatro degli Animosi è previsto l’incontro conclusivo della rassegna dedicati ai volumi che parlano del territorio editi da Sea, la Società editrice apuana. I protagonisti di ‘Carrara a tavola’, questo il nome dell’appuntamento finale di ‘Carrara si racconta’, saranno Almavittoria Cordiviola, Alvise Lazzareschi e Filippo Tenderini, introdotti da Cristina Andrei. La rassegna è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Giorgio Conti e l’Accademia Albericiana di Carrara.