La nascita delle ‘GuideApuane’: tre professionisti e una passione

Il mondo dell’outdoor è in netta crescita e in Lunigiana, tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco Emiliano, è possibile infatti praticare scialpinismo, sci alpino, escursionismo, alpinismo arrampicata sportiva e MTB, e anche farsi guidare da professionisti del settore. Così Andrea Jacomelli nel 2003 ha fondato ApuaneGuide insieme a Simona Baldi di Ceserano e Lorenzo Ciatti di Pistoia. E’ un team di Guide Ambientali Escursionistiche iscritte alla Lagap (libera associazione guide ambientali escursionistiche professioniste), opera ai sensi delle normative vigenti nell’accompagnamento di gruppi in ambiente montano. Alpi Apuane, Appennino e Lunigiana sono solo alcune delle mete delle loro escursioni, insieme a Dolomiti, Alpi, Giordania e Marocco. "Lavoriamo con agenzie di viaggio e autonomamente promuovendo la nostra attività – spiega – . Da gennaio ApuaneGuide è convenzionata con FraAndrea come partner tecnico. Collaboriamo con White and Blue Mountain Guides, guide alpine della regione Emilia Romagna, Liguria e Toscana.

Collaborazioni che, dice Andrea Jacomelli, "dimostrano la volontà di offrire un servizio turistico completo ai visitatori che scelgono la Lunigiana e Fivizzano come destinazione". Quindi il “sogno” di FraAndrea di non essere riconosciuto solo come bottega ma come "laboratorio" dove nascono idee e servizi per valorizzare e promuovere l’ambiente montano lunigianese.