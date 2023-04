La nascita della “Matteo Caleo Foundation”

Verranno da diverse regioni d’Italia per ricordare un collega e amico che ha insegnato tanto al mondo scientifico e che continuerà a farlo con la Fondazione a lui dedicata. Un appuntamento dal grande significato quello di scena oggi alle 15 al centro congressi Sacro Cuore, in via Rossini a Marina di Massa. Non solo perché sarà ricordato il primo anniversario della scomparsa di Matteo Caleo, neurobiologo e professore ordinario di fisiologia dell’università di Padova scomparso a soli 52 anni per un brutto male, ma anche perché durante l’evento, intitolato “Ricordi di Matteo“, sarà presentata ufficialmente la Matteo Caleo Foundation, iniziativa presa da amici, colleghi e familiari per mantenere vivo il suo insegnamento e proseguire il suo percorso attraverso scuole di formazione, premi, borse di studio e molto altro ancora.

Numerosi gli interventi in scaletta, tra cui quello di un professore dell’università di Trento, due della Normale di Pisa, altrettanti dell’università di Milano e una docente dell’ateneo di Padova. E poi ancora un neurologo e una dirigente del Cnr di Pisa. Interventi che saranno intramezzati da video di 30-40 secondi girati da ex allievi e amici di Caleo per raccontare l’aspetto non solo accademico ma anche sociale di Matteo, che era originario di Ceparana e viveva a Cerreto di Montignoso con la moglie e i due figli. Tra il pubblico sono attesi il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il consigliere regionale Pd Giacomo Bugliani. L’evento potrà essere seguito su [email protected]

Daniele Masseglia