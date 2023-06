La musica “made in Carrara” Riflettori accesi in via Rinchiosa Giovani sul palco tra rap, pop e rock

di Patrik Pucciarelli

I giovani musicisti e rapper carraresi sotto i riflettori. Si esibiranno stasera alle 21, tra via Rinchiosa e piazza Ingolstadt a Marina, e ancora il 26 luglio. Suonano da tempo nei locali, ma poter salire sul palco della loro città è un grande traguardo. "Abbiamo voluto creare un’occasione per coinvolgere i giovani in un progetto che consenta loro di esprimere la propria arte e creatività, manifestando con tanta energia positiva la voglia di fare musica e divertirsi proprio nel cuore della movida marinella – spiega l’incaricato alle politiche giovanili del Comune Davide Diamanti –. Sono soddisfatto che l’amministrazione comunale abbia raccolto il mio invito a dare l’opportunità di esibirsi ai musicisti e alle band locali che hanno così modo di promuovere davanti al pubblico i loro progetti musicali. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Marina che ci ha sostenuto".

"Sono un ex chitarrista, ho iniziato a suonare da bambino. Il mio stile è un mix di rap e pop" racconta Daniel Ragoni, 23 anni in arte ‘Vex’. "Nel 2020 è uscito il mio primo singolo dal titolo ‘Fammi male’, da lì è iniziato a concretizzarsi quel mondo fatto di musica e parole, dove trovo la mia espressione – continua –. Finito il liceo scientifico ho deciso di seguire questa passione che avevo da tanto. Sul palco saremo un gruppo di amici, uniti da un comune denominatore: la musica". Daniel nella vita lavora da Foot Locker e quando esce corre in sala prove.

Il secondo artista è Luca Indino, ha 24 anni, il suo nome d’arte è ‘Isohel’. "Avevo qualcosa da dire, grazie alla musica ho trovato una strada – spiega –. Il mio genere musicale è il pop, ma cerco di inserire diversi stili all’interno delle mie produzioni. Canto in inglese e questo approccio alla musica è iniziato a 12 anni, prima con il canto poi con chitarra e pianoforte. Vivo di musica, scrivo anche testi per altri artisti. Questa serata a Marina di Carrara è un modo per risollevare la nostra generazione, per dimostrazione di quello che valiamo".

Poi c’è ‘Fratello Doe’, 23 anni, all’anagrafe Edoardo Conti. Parallelamente alla musica frequenta l’accademia di Belle Arti di Carrara. "E’ sempre stato forte il bisogno di trasmettere. Nasco con la passione per la musica rap, la ascoltavo sempre con mio fratello – si racconta –. Ho iniziato a fare sul serio a 18 anni quando, insieme a Isohel (Luca Indino), abbiamo creato un piccolo studio di registrazione casalingo. Da quelle esperienze è nato un sound che varia dal rock al post punk con influenze trap. I miei testi parlano della mia vita; racconto e mi esprimo nel riflesso di quello che vivo".

Manuel Crocetti in arte ‘Joao Carrera’ ha 20 anni, ha iniziato a cantare in camera sua e forse la noia è stata una spinta artistica. "Ho iniziato a cantare da solo in casa, un po per noia. Andavo a giocare con gli amici, poi quando tornavo mi mettevo a cantare – spiega –. Crescendo mi sono avvicinato alla scrittura poi il mio primo disco indipendente ‘Sulla Luna’. Ascoltavo tanta musica rap e parallelamente sono sempre stato attratto da Lucio Battisti. Grazie a queste influenze ho raggiunto una grande versatilità musicale. Ho iniziato sivendo delle poesie poi ho aggiunto la musica. Il palco di Marina sarà importante per noi artisti, ci permetterà di condividere quello che facciamo".

E Matteo Zanelli, 21 anni, in arte ‘Zana Caicedo’. "Ho sempre avuto una grande passione per la musica, l’ho ereditata da mio padre – spiega –. Da piccolo cantavo le canzoni di De Andre. Poi crescendo ho scoperto il rap tramite Gemitaiz e mi sono appassionato a questo genere musicale. Piazza Ingolstadt è una grande opportunità sia per noi artisti che per chi vuole vivere un’esperienza tutti insieme".