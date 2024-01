La musica gira intorno alla scuola “Abreu”. Allievi di ogni età imparano canto e strumenti

"Le ricette e i metodi di insegnamento sono tanti, ma poche cose contano come lo scoprire il piacere di suonare". Queste sono le parole del filosofo Roberto Casati, condivise appieno dagli insegnanti della Scuola di Musica Abreu di Aulla. Il progetto della scuola, curato dal circolo Arci Agogo e patrocinato dal Comune, prevede un’offerta didattica rivolta ad allievi di tutte le età e di ogni livello, dalla propedeutica musicale per la prima infanzia, allo studio di vari strumenti, fino al canto. Dallo scorso autunno inoltre, nella scuola di musica Abreu ha fatto ingresso lo studio del violino curato dall’insegnante Laura Mirri.

La Scuola di Musica Abreu, nata ad Aulla una decina di anni fa dopo gli eventi alluvionali, ha trovato spazio nei locali dell’ex stazione ferroviaria ed è diventata un polo culturale di eccellenza e prende il nome dal famoso maestro venezuelano. Grazie alla sua vocazione sociale e al suo potere di aggregazione, nel tempo ha avvicinato allo studio della musica centinaia di persone, fra adulti e bambini.

Un progetto che segue una formula accattivante, capace di coinvolgere insegnanti di grande esperienza, con approcci differenti e sempre di alto livello, in grado di rispondere alle esigenze formative di bambini, principianti e anche di coloro che desiderano intraprendere lo studio professionale della musica. Partendo dalle lezioni di canto e di strumento come violino, pianoforte, batteria, percussioni, fiati, chitarra, basso e contrabbasso, la Scuola Abreu rinnova la propria offerta formativa dall’alfabetizzazione musicale a nuovi divertenti laboratori e iniziative che rafforzeranno il fare musica assieme. Per informazioni sui corsi e le lezioni è possibile telefonare al numero 3714638863 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]