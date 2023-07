La musica e il canto di Ilary Z promuovono le nostre meraviglie

È uscito ‘El party en la disco’ il nuovo brano della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary z. Un brano dai ritmi incalzanti dove compare anche l’artista cubano Kimah, che assieme alla ballerina dà vita ad una splendida festa in spiaggia a ritmo di zumba. Il videoclip è stato girato nello stabilimento balneare Palmo Mare e mostra un classico party estivo: mare, onde, sole e tanta voglia di divertirsi ballando. Non solo un disco ma anche un video promozionale del territorio, che grazie alle numerose visualizzazioni diventa un biglietto pubblicitario a ritmo di musica. Il nuovo disco di Ilary Z è prodotto dalla Universal, una delle case discografiche più importanti del settore e sarà lanciato anche in America latina. Una canzone che è un inno al divertimento, alla gioia e alla voglia di stare insieme. "Siamo entusiasti di annunciare che il nostro progetto ha superato i confini nazionali – dice Ilary – e si sta proiettando nel mondo latino americano. Questa straordinaria opera non solo porterà la nostra musica a un pubblico internazionale, ma servirà anche a far conoscere il nostro territorio. Estate significa festa – prosegue la cantante – e noi abbiamo voluto festeggiare con tantissime persone al Palmo Mare, in uno degli stabilimenti balneari più belli della nostra costa. Oltre alla strepitosa location, abbiamo radunato alcuni tra gli artisti più stravaganti, bellezze uniche, eccellenti professionalità, ma soprattutto, tante, tantissime persone entusiaste". Il successo di Ilary Z affonda le sue radici nel mondo dello sport e del fitness, in cui ha riscosso successi professionali importanti come istruttrice: è lei ad avere fatto conoscere la zumba in Provincia. Ilary Z ha già firmato canzoni di successo come ‘Io ti sfiderò’, che parla di una donna che riflette in seguito a un periodo molto difficile, ’Don’t change yourself’ dove canta l’amore per ‘scacciare’ con la musica tutti coloro che ci vorrebbero diversi da ciò che siamo, e ‘Una Stella in Tasca’, un brano completamente in italiano che ha segnato la svolta artistica della cantante apuana.