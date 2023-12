La musica dei ragazzi del Palma allieta pazienti e operatori del Noa

Atmosfera natalizia al Noa con l’applaudito concerto che i giovani allievi del Liceo musicale Palma di Massa, con la collaborazione dell’associazione ’Donatori di musica’ e il patrocinio del Comune, hanno offerto ai pazienti e agli operatori della struttura. L’evento, nella hall dell’ospedale, è durato per oltre un’ora con un suggestivo repertorio che ha spaziato dal barocco alle colonne sonore. "Così tanti musicisti tutti insieme – commenta soddisfatto Andrea Mambrini, direttore dell’Oncologia di Massa Carrara – non c’erano mai stati qui da noi. Mi auguro davvero che questi meravigliosi giovani siano d’auspicio per il nuovo anno. Ringrazio il professor Paolo Biancalana del Palma per aver organizzato il concerto e il direttore sanitario dell’ospedale, Giuliano Biselli". "Il concerto al Noa – spiegano dal Palma – è stato particolarmente sentito e denso di significato per docenti e studenti, felici di poter portare in dono la loro musica e la loro energia positiva in un contesto così particolare e complesso". Si sono esibiti l’ensemble di percussioni e le orchestre d’archi, di fiati e sinfonica dell’istituto.