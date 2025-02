La musica d’autore. Geri e Bassapadana. Concerti con l’Arci

Sabato doppio appuntamento musicale “Sulla Strada… Sulla cattiva strada“. Una giornata dedicata alla musica da non perdere, organizzata dal comitato Arci Massa Carrara insieme ai circoli Arci La Gora - Fuori Luogo e Teatro di Terra, tra canzone d’autore e tradizione popolare. Si parte alle 19 sul palco del Circolo Arci Teatro di Terra con Maurizio Geri che presenterà il suo nuovo album: ’La strada’ insieme al fisarmonicista Giacomo Tosti. Alle 21:30 la musica si sposta al Circolo Arci La Gora – Fuori Luogo con il gruppo reggiano Bassapadana Social Club per un dovuto tributo a Fabrizio De Andrè, a 85 anni dalla sua nascita.

Maurizio Geri è chitarrista, cantante, compositore. Le sue prime esperienze nei primi anni 80 lo porteranno a una lunga collaborazione con Caterina Bueno. Nel 94 è fondamentale l’incontro con Riccardo Tesi con il quale darà vita a Banditaliana, uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale. I Bassapadana Social Club sono un gruppo reggiano che trova le sue prime radici al funerale di Augusto Daolio. Nel 1997 il loro primo cd “Il Millenio” prodotto e distribuito dal quotidiano Il Manifesto "che crede nel progetto della nostra Bassa padana – dicono i Bassa – quella sana, antifascista, antirazzista e godereccia,che unisce la musica folk rock con una matrice più popolare". Inizia così una stagione che porterà i Bassapadana a suonare in giro per l’Italia con diverse formazioni. Fra queste Elio e le storie tese, Bandabardò, Modena City Ramblers, Gang, Nomadi, Mau Mau, Skiantos, Assalti Frontali e Africa Unite. Sempre in quegli anni iniziano una collaborazione con Roberto Freak Antoni. Del 2023 l’ultimo album Canzoni Preghiere Italiani. Sabato ci offriranno le canzoni, meglio dire la poesia di libertà e ribellione, di Fabrizio De Andrè.

Per info e prenotazioni: Teatro di Terra 351 3863844 – Circolo La Gora (Fuoriluogo) 353 4724657.