La musica classica con l’Ort agli Animosi

Il Teatro degli Animosi apre a un altro concerto dell’Orchestra della Toscana. Martedì prossimo alle 21 prosegue il programma di concerti dell’Ort, direttada Daniel Cohen: al pianoforte Pietro De Maria che subentra ad Alexander Gadjiev, assente per motivi di salute. In programma ’Concerto n.3’ di Sergej Prokof’ev, partitura di un modernismo pungente che richiede luminosa chiarezza e precisione tecnica. De Maria, pianista dalla tecnica preziosa, pratese d’adozione, uno degli ultimi allievi della scuola di Maria Tipo, è il primo italiano ad aver eseguito l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. E proprio del compositore polacco è dedicato il nuovo disco, di recente uscita per l’etichetta Dynamic, inciso nell’aprile 2021 con l’ORT diretta da Daniele Rustioni. Sul podio Daniel Cohen, attuale direttore musicale del Teatro di Darmstad, già collaboratore di Pierre Boulez a Lucerna. Il programma si completa con l’“Ouverture Leonore“; di Beethoven e la ’Sinfonia Incompiuta’ di Schubert (completamento di Brian Newbould). Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 10 euro; palchi laterali e loggione 5. Under 25 o over 65, 5. I biglietti sono acquistabili online su vivaticket.com, oppure alla biglietteria del teatro, aperta nei seguenti orari: oggi dalle 10m ale 12,30 e dalle 17 alle 18,30; sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 alle 18 alle 21; lunedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18:30; martedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Per informazioni Teatro degli Animosi, piazza Fabrizio De André, 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria. In chiusura della biglietteria è attivo il numero 0585641419. E’ possibile scrivere una mail a [email protected]