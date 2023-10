La mostra L’arte incontra la contemporaneità

Il viaggio nei meandri del tema della Via Crucis laica anima anima “#Be My Voice”, la mostra di Claudia Salvadori al Museo di San Giovanni a Fivizzano dal 24 ottobre al 3 dicembre a cura di Giammarco Puntelli.

Il corpus di opere, che il prossimo anno saranno proposte come evento culturale e sociale all’attenzione della Segreteria di Stato Vaticana e di Papa Francesco, è stato ospitato quest’estate nel Palazzo Ducale del Gattopardo a Palma di Montechiaro e pubblicato sul libro “Artisti sulle tracce del Gattopardo” scritto da Giammarco Puntelli e pubblicato dalla Giorgio Mondadori, uno dei successi editoriali dell’estate andato rapidamente esaurito. L’expo prende spunto dai fatti drammatici dei nostri giorni e dalle ingiustizie che colpiscono il mondo femminile. Ecco il senso del titolo “#Be My Voice“, che va ad abbracciare altre tematiche come quella dei migranti. La mostra sarà presentata con un progetto didattico alle scuole superiori domani alle 10 al museo di San Giovanni con relatori Puntelli e Claudia Salvadori, presentati dalle autorità e dal responsabile del museo Francesco Leonardi per favorire il dibattito e la presa di coscienza delle giovani generazioni sui drammi che stanno accompagnando gli aspetti del progresso e della globalizzazione. Il progetto è stato presentato a Palazzo Ducale a Massa lo scorso 6 settembre dal capo di gabinetto della Provincia Pietro Leoncini, dall’assessore alla cultura di Fivizzano Francesca Nobili e dal responsabile del museo Francesco Leonardi. "Il maestro Claudia Salvadori – spiega Puntelli – con questo ciclo in modo coraggioso getta una luce di consapevolezza per divulgare una realtà da condividere: in questo modo l’arte assume la funzione rivelatrice di un periodo storico denso di contraddizioni e di incoerenze. Claudia Salvadori porta l’arte ad essere l’Etica di un risveglio delle coscienze". La mostra, che ha il patrocinio della Provincia e del Comune di Fivizzano, è aperta fino al 3 dicembre da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30, da martedì a domenica anche dalle 15 alle 17.30.