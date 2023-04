"La montagna ha bisogno di grande cura"

Il tema della montagna è stato al centro dell’incontro tra il candidato sindaco Francesco Persiani e una folta rappresentanza di cittadini, tenutosi in sala conferenze delle Terme San Carlo, messa a disposizione da Eugenio Alphandery. Il candidato del centro destra ha parlato di temi come turismo, viabilità, raccolta differenziata, acqua rispondendo anche alle tante domande del pubblico. "Amo la concretezza ed è indubbio che in cinque anni abbiamo raggiunto molti obiettivi per riqualificare luoghi montani da decenni trascurati e l’impegno e di continuare a fare il possibile per risolvere le criticità ancora in atto", ha detto ai cittadini il candidato Persiani ricordando quanto fatto dalla sua amministrazione per le aree montane. Ad esempio, è stata realizzata la nuova piazza di San Carlo da terminare con la fontana in fase di costruzione; è stato aperto l’ambulatorio medico alla ex scuola di Pariana; è stata portata la telefonia mobile a copertura della valle di Renara; sono stati riqualificati gli abitati di Guadine e di Renara, restituendo la fruibilità del paesaggio a abitanti e turisti; è stato attivato il Contratto di fiume con varie associazioni per la tutela ambientale del Frigido; è stato valorizzato il museo di Antona; sono stati organizzati eventi artistici e culturali e valorizzate le botteghe storiche; per la prima volta è stato attivato un autobus per l’orto botanico per consentire un maggiore afflusso di persone. Tra i primi obiettivi di Francesco Persiani l’avvio della raccolta differenziata con isole ecologiche e la riqualificazione delle aree verdi e dei sentieri di San Carlo. Importante pure la problematica del rischio idrogeologico. "La montagna ha bisogno di cure ed attenzione noi abbiamo intrapreso la direzione giusta: molto abbiamo fatto ed abbiamo gettato le basi per perseguire altri obiettivi".