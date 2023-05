La mobilità e il futuro della sanità Entra nel vivo la corsa elettorale

La mancanza di parcheggi a Canevara, i disagi provocati dal passaggio dei mezzi pesanti a Fornello, l’assenza di decoro a Casette, lo stato di abbandono in cui versa la filanda di Forno, la necessità di tutelare davvero l’ambiente con il suo bene più prezioso, l’acqua, e di lavorare a una seria valorizzazione turistica dei paesi a monte e dei loro straordinari prodotti eno-gastronomici: questi sono solo alcuni dei temi emersi nel corso del tour a monte che ha effettuato la candidata sindaca del Polo Progressista e di Sinistra Daniela Bennati. Accompagnata dalla coordinatrice provinciale del Movimento5Stelle Luana Mencarelli, dal segretario di Unione Popolare Nicola Cavazzuti, dai candidati al consiglio comunale Elisa Giovannelli (M5S), Giampaolo Papalini (M5S), Maria Del Giudice (Up) e Roberto Faina (Up) , l’aspirante sindaca ha incontrato i residenti di Canevara, Fornello, Casette e Forno per ascoltare i problemi dei borghi montani e illustrare le proposte della coalizione.