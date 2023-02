"La missione sacra è salvare vite umane Nel cuore ogni persona aiutata in Turchia"

di Irene Carlotta Cicora "Quando si parte per una missione di salvataggio si ha poco tempo per fermarsi a riflettere sui pericoli o il contesto in cui ci si sta per calare. Ed è stato così anche una settimana fa, quando mi sono preparato per raggiungere la Turchia con l’obiettivo di portare aiuto ma, soprattutto, di salvare vite umane". Francesco Filippone, ingegnere vigile del fuoco del comando di Massa, è rientrato nella notte tra sabato e domenica insieme agli altri componenti del secondo team italiano, inviato ad Hatay, che ha lavorato senza sosta per la ricerca e il recupero delle vittime. "Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha partecipato alla missione con un team di ricerca e soccorso in ambito urbano già dal 6 febbraio, fino al 19 febbraio – ha spiegato Filippone – Era composto sia da vigili del fuoco che da sanitari, provenienti da varie regioni d’Italia. Gli obiettivi che ci avevano assegnato erano tre. Il primo, su incarico dell’Onu, gestire il coordinamento dei soccorsi internazionali nella provincia di Hatay e in particolare nella città di Antiochia. Con opportune metodologie, valutazioni visive e individuando i siti secondo un ordine di priorità si inviavano le squadre a scavare nei...