La “missione” contro le dipendenze. Gli operatori in strada con i giovani

Due azioni diverse, dal teatro alla strada, ma un unico obiettivo riunito all’interno del progetto “Continua_Mente”: diffondere una cultura che combatta le dipendenze, siano esse da alcol, stupefacenti o altri comportamenti a rischio. E contrastare le marginalità. Una missione portata avanti con impegno e dedizione dal Serd della zona distretto Apuane, in collaborazione con la Comunità Monte Brugiana e il supporto degli operatori di strada della cooperativa Arnera, che ha avuto un ottimo riscontro nel corso dell’anno. Iniziative coinvolgenti, finanziate da Regione Toscana. "E’ un passo in avanti straordinario quello compiuto dal Serd apuano – spiega Monica Guglielmi, responsabile della zona Apuana –. Stare accanto ai giovani e rendere trasparente l’operare dei servizi può creare un rapporto di fiducia, per aprire la porta a tutti coloro che ne avranno bisogno".

Sono stati realizzati quest’anno quattro eventi che hanno riguardato il contrasto alla marginalità e sono ancora in corso gli spettacoli teatrali (in tutto sei) rivolti agli studenti delle scuole medie. "L’obiettivo è stato centrato – commenta Maurizio Varese, responsabile dell’area delle dipendenze dell’Usl Toscana nord ovest – perché per noi, che lavoriamo tutti i giorni con i problemi derivanti dalle dipendenze, è importante creare un contatto con chi è a rischio di comportamenti scorretti. Dobbiamo far capire ai giovani che i nostri servizi sono presenti sul territorio, con professionisti preparati, pronti a dare risposte e ad agire per il benessere psicofisico, queste iniziative, quindi, sono importantissime per la prevenzione di questi fenomeni sempre più dilaganti e a volte sottovalutati per le loro pesanti conseguenze".

Lo dimostrano i numeri di queste iniziative. Partiamo dalle uscite su strada: quattro tappe fra Montignoso (davanti al Beach Club), Piazza Ingolstadt a Marina di Carrara, davanti all’Essenza a Marina di Massa e in piazza Mercurio a Massa, da luglio a novembre. In tutto sono stati raggiunti 640 giovani, di cui 500 maschi e 140 femmine, ben 87 minorenni pari al 14% del totale e il 56% invece nella fascia critica dai 18 ai 25 anni. Gli etilometri effettuati sono stati 494 e quelli risultati positivi sono stati quasi il 70% (340 in tutto). Sono serviti addirittura 3 interventi di riduzione del rischio sul posto a giovani, da poco maggiorenni, che avevano bevuto oltre la soglia critica: acqua, the e sorveglianza fino a quando non si sono ripresi. Inoltre 338 ragazzi hanno chiesto informazioni sul servizio, 346 su alcol e sostanze, distribuiti anche 354 preservativi.

Nelle scuole sono state portati due spettacoli, ‘Stupefatti’ e ‘Giovani Spiriti’ che hanno coinvolto per ora le scuole Gentili di Fossola (due repliche nella stessa mattina) e la Don Milani di Massa per un totale di 175 studenti coinvolti. Previste altre tappe a dicembre e gennaio ancora alla Don Milani, poi Giorgini di Montignoso, Buonarroti e Taliercio di Carrara. Soddisfatto anche Adriano Cacciatore, fondatore della Comunità Monte Brugiana, attiva da oltre 40 e che "dagli anni ’80 collabora con il Serd per l’accoglienza finalizzata al recupero dalla dipendenza di soggetti provenienti da questo territorio – sottolinea Cacciatore –. Mettiamo a disposizione nostri operatori per la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, negli istituti scolastici del territorio oppure nelle serate trascorse insieme agli operatori del SerD nei luoghi di incontro dei giovani per sensibilizzarli ed informarli circa i rischi sull’uso di alcol e sostanze".

