La Misericordia piange il governatore Morto Jacomelli, una vita per gli altri "Spirito straordinario e sincero"

Lutto a Fivizzano, si è spento a 81 anni uno dei suoi figli migliori: Francesco Jacomelli, già direttore amministrativo delle Officine Galileo di Firenze e attuale Governatore della Venerabile Confraternita della Misericordia.

"Aveva assunto questo ruolo dopo la scomparsa del professor Eugenio Bononi ,un suo grande amico - dice il vicesindaco, Giovanni Poleschi - Una persona che aveva sempre fatto molto per Fivizzano, devo dire con uno spirito straordinario e sincero, che manifestava un amore infinito verso il proprio territorio. A suo tempo era stato anche cassiere della Pro Loco e attualmente era presidente onorario del comitato Beato Angelo Paoli, il cui iter costitutivo ha comportato il gemellaggio fra i borghi di Cerignano e Argigliano. La figura di Jacomelli inoltre era molto vicina a chi aveva bisogno - aggiunge - e anche recentemente mi aveva contattato per sottopormi problematiche relative a persone in difficoltà. Un uomo, quindi, assolutamente vicina al prossimo". "Una grande perdita, ricordo bene con quale sincero entusiasmo aveva abbracciato - dice la dottoressa Ragna Engelberg, consorella della Misercordia di Fivizzano - l’incarico di governatore, in ricordo del suo amico d’infanzia, il professor Eugenio Bononi, che per decenni aveva ricoperto quel ruolo".

Toccante il ricordo tracciato dal figlio Andrea: "Oltre che aver lavorato in varie aziende, era stato un dirigente delle Officine Galileo di Firenze con il ruolo di direttore amministrativo; ma il sogno di mio padre - afferma Andrea Jacomelli - era sempre stato quello di poter poi tornare in pensione nella sua Fivizzano. Era un uomo molto religioso,osservante, non per nulla al rientro da Firenze si è subito dedicato alla Confraternita della Misericordia. La sua passione? Le vigne e gli oliveti, accudiva infatti personalmente i terreni di famiglia che abbiamo in località La Vigna nella zona di Certaldola e Motta, poco fuori Fivizzano. Per lui, ci è sembrato giusto e opportuno allestire la camera mortuaria all’interno della Chiesina della Misericordia dove è presente un quadro raffigurante “L’ultima cena“ che suo zio, il professor Luigi Battistini da Pontremoli aveva recuperato e riportato a Fivizzano, dov’era sempre stato. Sì, è un momento particolarmente triste e doloroso - conclude il figlio di Jacomelli - però da oltre trent’anni vado in montagna e ho una concezione particolare della vita e della morte: credo che quando le sofferenze della malattia divengono insopportabili, quest’ultima rappresenti una liberazione". Francesco Jacomelli lascia la moglie Anna Maria, i figli Michela e Andrea e le sorelle Andreina e Gabriella. I suoi funerali si celebreranno oggi, alle 18, alla Chiesa Prepositurale di piazza Medicea.

Roberto Oligeri