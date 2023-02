La ‘Misericordia’ monitora i corsi d’acqua

A occuparsi del monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio – in accordo con il Consorzio 1 Toscana Nord – adesso sarà anche la Misericordia, al fianco di altre realtà che tradizionalmente sono votate alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico.

"Per noi è una prima volta e un passaggio significativo – spiega Bruno Ciuffi, presidente della Misericordia – La firma di questo accordo rappresenta un modo per dimostrare di essere in sintonia sia per quanto riguarda la tutela della salute della persone che quella del territorio". È stata firmata martedì nella sede del Consorzio la convenzione tra ente consortile e Misericordia di Massa che – grazie a questo protocollo – si impegnerà a monitorare visivamente i corsi d’acqua. L’associazione darà un contributo fondamentale per limitare il defluire del materiale plastico in mare, a tutela della fauna e della flora, essere umano compreso. Si impegnerà anche a migliorare la prevenzione del rischio idraulico, la tutela dell’avifauna e della biodiversità e dell’ambiente, attraverso una vera e propria adozione dei corsi d’acqua. "Con i nostri volontari, si tratterà di una pattuglia con almeno tre elementi, specie quelli che si occupano di area emergenza, faremo dei sopralluoghi a due canali che abbiamo adottato nella zona tra Massa e Montignoso. Il monitoraggio sarà di tipo visivo, andremo sul posto con un mezzo e dove non sarà possibile arrivare su quattro ruote proseguiremo a piedi lungo gli argini – spiega Ciuffi – Faremo delle foto per documentare lo stato del luogo, eventuali problematiche o situazioni ottimali. Un reportage, insomma, a cadenza mensile. Si comincia già dal mese di febbraio- Verificheremo l’assenza di detriti, rifiuti ma anche la presenza di nidificazioni o razze ’aliene’ (gamberi killer, tartarughe americane e così via)".

Con la firma della convenzione, la Misericordia si impegna anche a partecipare ogni ultimo sabato del mese all’appuntamento de “Il sabato dell’ambiente” organizzato dal Consorzio, volto alla pulizia partecipata dei corsi d’acqua da plastiche e rifiuti, inserito nell’iniziativa “La lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi. Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”. "Siamo lieti che un’associazione tanto amata come la Misericordia abbia aderito alla nostra iniziativa – ha commentato il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – La convenzione servirà anche per la promozione della conoscenza e della fruibilità dei corsi d’acqua attraverso iniziative, realizzate e concordate con il nostro Consorzio, che aiuteranno i cittadini ad acquisire maggiore consapevolezza in merito al patrimonio ambientale e storico che li circonda. Attraverso le convenzioni, inoltre, le associazioni collaboreranno con noi per prevenire e combattere l’abbandono dei rifiuti: fare in modo che i rifiuti non vengano gettati nei fiumi è infatti il gesto più concreto per evitare alla radice la presenza della microplastiche in mare. Perciò, a nome di tutto l’ente consortile, ringraziamo i volontari della Misericordia per il prezioso lavoro che andranno a svolgere".

Irene Carlotta Cicora