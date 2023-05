La minoranza critica Martelloni

di Roberto Oligeri

Nel Comune di LIcciana Nardi la minoranza ironizza sul pareggio di bilancio. "Prima di Renzo Martelloni (nella foto) il bilancio – scrive Francesco Micheli della Lista Siamo Licciana – si è sempre chiuso in avanzo. Dire che vi sono stati 20 anni di conti in rosso,è l’ennesima distorsione della verità. Non si comprende cosa abbia da festeggiare il sindaco per lo sbandierato pareggio di bilancio, dato che in realtà ha reso palese a tutti che il bilancio comunale, in quest’ultimi anni, è stato disastroso. Vi è piuttosto da precisare che per 5 anni l’azione del sindaco ha garantito conti in rosso e il bilancio di Licciana Nardi chiude in pareggio in “camera caritatis“,solo grazie a tasse alte , all’allungamento dei mutui egli autovelox. Un esempio? Questa giunta , ha innalzato l’Irpef al massimo consentito dalla legge e questo già dalla prima metà del mandato. In più mutui che sarebbero cessati in pochi anni – precisa Micheli – sono stati allungati di quasi 20 anni. Un modo per ipotecare il futuro della nostra comunità. E’ bene precisare che ora il Comune ha mutui accesi per oltre tre milioni e mezzo. Questo ha portato ad un avanzo di poco più di 6.000 euro. Un risultato magro dopo i 7 anni in cui Martelloni è in maggioranza. Per quanto riguarda i 200mila euro di debiti fuori bilancio, 131mila sono stati fatti dal sindaco attuale. Se il bilancio comunale fosse sano, come sostiene Martelloni, ci si dovrebbe allora attendere l’abbassamento delle tasse comunali per gli abitanti, tariffe agevolate per le imprese, investimenti atti a migliorare la vita di tutti noi. Invece abbiamo solo promesse elettorali".