La minoranza attacca sulla mensa scolastica "I genitori ci dicono che i piccoli non mangiano"

E’ acceso dibattito sulla mensa scolastica di Mulazzo. Tra pasta al tonno, tortini vegetariani, riso olio e grana, non si placano le polemiche sul servizio, a margine degli assaggi della commissione mensa che invece ha stilato un giudizio piuttosto positivo. Alcuni genitori si lamentano dicendo che i bimbi non mangiano, e il gruppo di minoranza ‘Cambiamo Insieme Mulazzo’ raccoglie il loro appello.

"Siamo costretti - si legge in una nota - a dover tornare a sottoporre all’attenzione della maggioranza la problematica relativa al servizio mensa: ormai quotidiane sono le segnalazioni dei genitori che, nonostante le belle immagini dei piatti postate sui social, ci danno notizia di bimbi che arrivano a casa senza aver mangiato. La cosa è molto grave e merita un approfondimento, già nei mesi scorsi abbiamo manifestato la nostra disponibilità alla maggioranza nel poter partecipare alla commissione mensa e istituire una specifica commissione mensa e scuola, ma la nostra buona collaborazione non è stata presa in considerazione. Molto strano per una maggioranza che si presenta come trasparente e inclusiva. Un’offerta mensa aumentata a gennaio, tra le più care di Lunigiana, con aumenti arrivati senza alcun preavviso che non migliorano i pasti, costringono peraltro diversi genitori a non poter più far partecipare i figli. Procederemo chiedendo un consiglio comunale aperto alla popolazione, affinché i genitori possano avere risposte e chiederemo di poter partecipare ai sopralluoghi a campione, così da sincerarci della qualità proposta dal servizio mensa".