La miglior pizza è di Lelio Gomez

È Lelio Robert Gomes da Mata Cursio (nella foto) il re delle pizze della quarantatreesima edizione della Tirreno Ct, che ieri si è aggiudicato il titolo di ‘Master pizza champion’. Il pizzaiolo ha 27 anni e lavora alla pizzeria ‘Roovido’ di Cesena. Lelio Robert Gomes da Mata Cursio ha vinto grazie alla sua ‘Monte’, una pizza realizzata con un impasto di farine tipo 1 e 0 del ‘Molino Paolo Mariani’ mescolate a farina di riso Artemide dell’azienda ‘Riso Buono’. Il topping, invece, era formato da una crema di cavolo nero e fiordilatte in cottura. In uscita Robert Gomes ha stupito tutti completando la pizza ‘Monte’con del guanciale a listarelle passato in forno, crema di zucca, mousse di pecorino romano. E se ancora non bastasse l’abile piazzaiolo di 27 anni. ha aggiunto sulla una cialda di cavolo nero precedentemente lucidata con dell’olio allo zenzero.