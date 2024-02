La ‘mente’ del cuore. Ingegneri e fisici accanto ai chirurghi per salvare un battito

Immaginate un bambino con una sola settimana di vita. Potrebbe stare tutto dentro le vostre mani. Lì, sotto la pelle delicata e le ossa appena formate del suo petto, un cuore che batte, un’anima che vuole vivere. Un cuore piccolo come una noce che ha bisogno di cure speciali, di un’operazione salvavita che pochi ospedali al mondo possono fare. Fra queste pochissime eccellenze al mondo c’è l’Ospedale del Cuore di Monasterio. Ma come si può arrivare a quel piccolo cuore? Per farlo serve un filo di Arianna, una mappa tridimensionale di quel cuore grande come una noce, perfetta in ogni minima parte, fino al millesimo di millimetro, perché una volta raggiunto non si può sbagliare nulla. Una missione che qui è possibile grazie all’eccellenza sanitaria, certo, ma anche a una missione che mette al centro la ricerca scientifica. Dietro alle incredibili equipe mediche e chirurgiche c’è un team di ricercatori di altissimo livello che spesso restano dietro le quinte, la ‘mente’ del Cuore.

Direttrice dell’unità complessa di bioingegneria della Monasterio è Simona Celi: laureata in ingegneria meccanica e con un dottorato all’Università di Pisa, oggi è a capo di un team specialistico multidisciplinare, il BioCardioLab, che conta al suo interno una dozzina di persone: ingegneri di varia estrazione ma ci sono anche fisici perché non bisogna trascurare nessun aspetto quando si crea il modello perfetto di un cuore e si simula il suo funzionamento. Dal bancone del laboratorio al letto del pazienta e viceversa. E’ il motto che delinea un lavoro di sinergia. "Significa che facciamo ricerca a stretto contatto con i nostri clinici da un lato e dall’altro con il paziente da cui dobbiamo ottenere tutte le informazioni necessarie – sottolinea Celi –. Possono essere i valori di pressione, i flussi, le anatomie. Tutti devono essere processati con approcci ingegneristici per creare un modello tridimensionale, digitale o fisico, del suo cuore e del suo funzionamento. Un gemello identico con cui simulare ogni aspetto prima, durante e dopo un intervento chirurgico. Informazioni che dobbiamo passare ai clinici per migliorare la procedura. Dati che servono sia per la formazione di nuovi medici sia per la pianificazione dell’intervento".

Un progetto che parte da lontano, da un’idea avuta dal professor Donato che è iniziata a diventare realtà a partire dal 2015 con un’integrazione fra clinica e ingegneria che è divenuta sempre più stretta con l’arrivo di Celi e la formalizzazione del laboratorio BioCardioLab, uno dei laboratori di ingegneria di Monasterio. La stampa 3D è soltanto l’ultima frontiera della ricerca: "Abbiamo già realizzato e stampato un centinaio di modelli. Una fonte incredibile di supporto dell’ingegneria della clinica, perché permette la realizzazione proprio fisica del modello su cui i nostri clinici possono fare simulare gli interventi. Interventi che qua sono di altissima complessità per pazienti pediatrici e adulti. Un’integrazione essenziale con radiologia, chirurgia ed emodinamica, che è approccio mini invasivi di cui Monasterio è leader".

Interventi che permettono di non operare a cuore aperto: si entra dall’aorta femorale e si sale fino ad arrivare al cuore per operare. Ma che siano mini invasive oppure chirurgie tradizionali, servono modelli perfetti e su scala di dettaglio uno a uno, come il caso della bambina di una settimana di età: "Tenere in mano il cuoricino di un bimbo di quell’età fa effetto. E’ come una noce, non di più. E ci sentiamo proprio parte del processo di cura del paziente". La sfida per il futuro passa anche dall’intelligenza artificiale. "Il futuro non ha confini. La ricerca è un continuo porci sfide e superarle. Nel processo di evoluzione l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale perché aiuta a velocizzare i calcoli e permette di poter unire più informazioni che nell’ambito di un paziente sono molteplici".