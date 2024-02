La mensa dei lavoratori. Arriva il disco verde per Baker Hughes. Battaglia dei sindacati

Ci sono passi in avanti per la nuova mensa di Baker Hughes nella yard di Avenza, una soluzione che i lavoratori e i sindacati aspettano da tempo. Ma non è l’unica criticità da risolvere. Ora, sottolinea la Uil, bisogna mettere mano anche al caos parcheggi. A entrare nel merito della riorganizzazione dell’area sono i segretari Uil e Uilm area nord Toscana, Franco Borghini e Giacomo Saisi: "Un passo in avanti importante per la realizzazione della mensa per i lavoratori della yard di Avenza di Baker Hughes. Speriamo che le altre autorizzazioni arrivino in fretta e il cantiere possa aprire prima possibile così da risolvere un enorme problema per centinaia e centinaia di lavoratori, diretti e dell’indotto".

La mensa tuttavia non è l’unico problema per chi lavora inviale Zaccagna. "Ora ci auguriamo– proseguono i sindacati – che le istituzioni vogliano mettere mano anche all’emergenza parcheggi: la situazione sta diventando insostenibile e può solo peggiorare con gli ulteriori ampliamenti previsti". Nei giorni scorsi gli uffici della Regione Toscana hanno rilasciato l’autorizzazione idraulica in risposta all’istanza presentata da Area Spa per realizzare una mensa aziendale per il personale dell’area industriale denominata ‘Nuovo Pignone Srl’, all’interno del magazzino C sito all’interno della stessa area. Autorizzazione idraulica necessaria perché l’immobile si trova nella fascia di rispetto dei dieci metri dal ciglio di sponda di un corso d’acqua tombato. Con gli interventi previsti anche lo stesso ex magazzino avrà una riqualificazione. "Era quindi un passaggio necessario per sbloccare le fasi successive – proseguono Borghini e Saisi – e non possiamo che essere soddisfatti del via libera che arriva da Firenze. L’autorizzazione prevede l’inizio dei lavori entro un anno, ma speriamo che tutte le pratiche siano ancora più veloci perché ormai non è più tollerabile che in un’area così sviluppata e importante per l’economia di tutta la Toscana, non solo di Carrara, ci siano centinaia di persone costrette a mangiare sui muretti o all’aperto. Quando piove è un panorama da terzo mondo, certo non da paese civile. Alla yard di Avenza entrano anche mille persone al giorno: la mensa è necessaria".

Anche perché gli sviluppi industriali di Baker Hughes sul sito sono importanti. "C’è stato pochi giorni fa il parere favorevole da parte del Consorzio Zia alle varianti al Piano operativo comunale proposte dal Comune di Carrara e che per l’appunto riguardano anche l’area in zona industriale di proprietà di Nausicaa e l’area retroportuale". Ed è per questo che ora Uil e Uilm area nord Toscana spingono sulle istituzioni affinché si trovi una soluzione in tempi rapidi a un’altra criticità della zona: "Già oggi non c’è parcheggio per i lavoratori e di risposte non ce ne sono. A un certo punto si era parlato di un parcheggio scambiatore con bus navetta a Marina di Carrara ma non si sa più niente – concludono Borghini e Saisi -. Ci sono giorni in cui serve anche un’ora per trovare un posto auto e non è possibile. Chiediamo alle istituzioni di sedersi a un tavolo con i sindacati e le aziende per individuare soluzioni condivise che vanno nell’interesse di tutto il territorio".