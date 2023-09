"La memoria per riavere giustizia" Agnese Pini e la ricerca della verità

Partenza con il botto per le prime due giornate di Con-Vivere tra incontri di filosofia e concerti. Giovedì la serata è finita con le note diffuse in tutto il centro. Animosi esaurito per Frida Bollani Magoni che con il suo pianoforte ha creato un’alchimia che ha lasciato il segno. La 18enne ha lasciato segno di umanità, un esempio di come una disabilità non debba impedire di realizzare i propri sogni. Note anche per le strade con la travolgente Fantomatik Orchestra, che a ritmo di funk, rock, e jazz ha condotto il pubblico nell’esibizione da strada.

Ieri, il secondo giorno, ha visto importanti incontri. Tra questi un dialogo che ha fatto il tutto esaurito a Palazzo Binelli. A prendere il microfono è stata la giornalista e direttrice del Qn Agnese Pini. I toni cambiano si torna a ricordare, il confronto con la storia diventa l’occasione per rivivere ciò che siamo stati con una consapevolezza nuova e una umanità mutata. Quindi si parte con la sua ricerca storica. La penna di Pini inizia a scrivere un anno fa " poi mi sono posta il problema se tutte queste stragi potessero interessare al pubblico di oggi – racconta la direttrice – parliamo di stragi avvenute 80 anni fa". Prende spazio la consapevolezza, questi avvenimenti devono rimanere nella memoria, devono avere una giustizia nel ricordo. "E’ stato importante riappropriarsi del proprio passato, per definire chi siamo – prosegue la direttrice –. Non si può che partire da quella verità giudiziaria mancata, sui crimini, sui colpevoli e ridare così dignità alle vittime. E quell’assenza di giustizia e verità ci ha impedito di avere un approccio condiviso degli anni dal 1943 al 1945 su ciò che è successo. Ancora oggi viene messa in discussione la forza e l’importanza che per noi è stata la Liberazione, mi chiedo quanto ancora sia controversa la pagina del 25 aprile". C’è ancora tanto da lavorare e bisogna farlo ricordando quei territori martoriati dalle stragi nazifasciste fino a quando "la verità giudiziaria non diventa verità storica – conclude – per questo bisogna parlarne".

Molto partecipato l’incontro di Telmo Pievani, già direttore del festival, che ha trattato i temi sull’evoluzione e il ruolo avuto dall’homo sapiens. "Umanità è una parola bellissima - e implica anche che di umanità ce ne siano state tante, non solo la nostra. Fino a pochi migliaia di anni fa c’erano anche altre specie umane, le cui tracce sono dentro di noi. L’umanità è un compito da portare avanti, non è qualcosa da dare per scontato. Siamo una specie giovanissima, e il percorso per diventare umani è ancora lungo".