La memoria messaggio per il futuro Da ‘Autunno d’agosto’ a Giorgio Mori

Raccontare e ricordare per tramandare, attraverso le parole, ciò che serve alle future generazioni per progredire e non cadere di nuovo negli abissi dell’umanità. Ed è per questo che la presentazione, domani sera nel giardino di Palazzo Binelli, del libro di Agnese Pini, direttrice del Qn, ‘Un autunno d’agosto’ (edizione Chiarelettere), va oltre il valore culturale, nei giorni in cui a Carrara sono comparse svastiche e scritte negazioniste sul muro della Linea gotica. Dalle 21, in dialogo con l’assessora alla cultura di Carrara, Gea Dazzi, e la presidente di Anpi Carrara, Almarella Binelli, la direttrice del Qn ripercorrerà le memorie che sono la trama di ‘Un autunno d’agosto’, il suo primo libro. Un racconto che si svolge a nella vicina San Terenzo Monti, un paese di poche centinaia di anime a cavallo fra Liguria, Toscana ed Emilia: siamo fra l’estate e l’autunno del 1944, il conflitto scuote la penisola e lungo la Linea gotica si consuma la parte più feroce della guerra in Italia, una serie di eccidi orribili per mano dei nazifascisti. A San Terenzo Monti vengono uccise senza pietà 159 persone, in prevalenza donne e bambini, e l’esecuzione è accompagnata dal suono di un organetto. Tra i martiri della strade anche la bisnonna di Agnese Pini. Durante la serata, con la collaborazione di Anpi Carrara, sarà ricordato il partigiano Giorgio Mori, scomparso a maggio.

"Un libro che racconta una tragedia collettiva con cui la memoria si confronta ancora a fatica – sottolinea l’assessora Gea Dazzi – proprio perché, nonostante gli eroici tentativi di alcuni, giustizia non è stata e non sarà mai fatta. Possiamo solo alleggerire questo peso delle nostre coscienze, raccontando la memoria senza edulcorarla o distorcerla". "Una storia così - dice l’autrice –- lascia un segno indelebile nelle famiglie che l’hanno subita, e appartiene a tutti i sopravvissuti e ai figli dei sopravvissuti. È una storia di umanità e di amore perché, soprattutto nei momenti in cui vita e morte sono così vicine, l’umanità e l’amore escono più forti che mai. L’ho sentita raccontare fin da quando ero piccola: la raccontavano mia nonna, mia madre, mia zia, ma per molto tempo ho pensato che fosse un capitolo ormai chiuso della storia d’Italia e della mia storia personale. Grazie anche al lavoro che faccio, ho capito invece che quel capitolo era tutt’altro che chiuso, che lì si nascondono gli istinti più inconfessabili di ciò che possiamo ancora essere".

La presentazione alle 21 nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

"E’ stata una rassegna di grande spessore culturale – sottolinea il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi –. Una serata particolare che abbiamo voluto dedicare in speciale al partigiano Giorgio Mori, in collaborazione con Anpi e Comune, perché fu testimone fedele e irriducibile fino alla fine della sua vita della lotta di Resistenza, fra cui anche gli episodi raccontati nel libro della direttrice Pini. Si conferma così il ruolo centrale di Palazzo Binelli nello sviluppo culturale e nella promozione artistica del centro storico della città di Carrara".