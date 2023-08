La memoria di Vinca "E’ nostro compito far conoscere ai giovani queste stragi terribili"

Chi sale fino a Vinca resta incantato da uno scenario naturale unico: vette, creste, pinnacoli di roccia fanno da contorno al suggestivo borgo di pietra. E’ incorniciata dalle montagne più alte delle Apuane: il Pizzo d’Uccello, il Sagro, più a lato il Pisanino, Grondilice e Garnerone. Un ambiente ameno, simbolo di pace assoluta. E’ difficile, quasi impossibile, oggi guardare la valle di Vinca e credere che esattamente 79 anni fa, nell’agosto 1944 case, boschi e prati furono testimoni impotenti dell’orrendo massacro degli abitanti. Una mattanza iniziata il 24 e terminata il 27 agosto, 174 vite innocenti cancellate dai sanguinari soldati del 16° “Aufklarung Abteilung”, il reparto esplorante delle SS al comando del maggiore Walter Reder, meglio conosciuto come “il Monco”, per l’avambraccio destro perso sul fronte russo. "Ma a guidarli su questi sentieri impervi c’erano i fascisti della zona – ha precisato nel suo intervento Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale durante la cerimonia del 79° anniversario della strage tenutasi ieri – che non esitarono a dar manforte agli uomini di Reder negli atti più bestiali e spietati contro la popolazione".

La documentazione, infatti, parla chiaro: la sera del 23 agosto 1944, al Circolo Ufficiali di Carrara dove si teneva una festa, il maggiore Reder, chiese espressamente al colonnello Ludovici delle Brigate Nere carraresi se volesse partecipare all’indomani ad una operazione antipartigiana sulle Apuane e di quanti uomini potesse disporre. " Volentieri, dispongo di un centinaio di uomini – rispose il colonnello – pronti a partire fra un’ora". E non ebbero pietà di nessuno l’indomani i “Mai Morti” della Città del Marmo: fucilarono, violentarono, squartarono donne incinta, lanciarono in aria bambini e ne fecero bersagli per i loro fucili, misero a ferro e fuoco il paese inoltrandosi fra le viuzze al suono di un infernale organetto alla ricerca di vittime.

"Siamo qui raccolti nella preghiera e nel perdono – a detto nella sua omelia il parroco don Guido Ceci, durante la funzione liturgica nel Cimitero di Vinca- siamo qui, nel ricordo, nella memoria di questi nostri sventurati fratelli". Molta gente presente, molte le autorità, il Prefetto dottor Guido Aprea, i massimi vertici di carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, i sindaci della Lunigiana e delle province limitrofe, fra cui La Spezia presente con l’assessore Guerri. E non sono mancate le tante Associazioni Combattentistiche e d’Arma del comprensorio, con le sezioni Anpi provinciale e della Lunigiana, l’Anmig di Aulla-Lunigiana con il cavalier Chiappini.

"Sono presenti pochi giovani a questa cerimonia – ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Mazzeo –: deve essere nostro compito, compito di tutti noi, di quello di andare nelle scuole per far conoscere a loro queste storie terribili, in modo che le testimonianze si tramandino e la memoria di fatti così mostruosi non abbia mai fine". La cerimonia, ha avuto termine con la visita al “Mandrione”, all’epoca uno stazzo per le pecore, dove una trentina di giovani donne di Vinca vennero seviziate selvaggiamente e quindi uccise.

Roberto Oligeri