La memoria delle filatrici del Cotonificio di Forno

Sarà riproposto domani, alle 16, nella sede dello Spi Cgil a Pontgremoli, in via Cavour, il libro ’Le donne della memoria-La memoria delle donne-Racconti, testimonianze e narrazioni delle filatrici del Cotonificio ligure di Forno’ di Angela Maria Fruzzetti (Tara editoria). L’incontro è organizzato dall’Anpi di Pontremoli ’Laura Seghettini’ e dalla Spi Cgil Lega Lunigiana. ’Diritti, parità, pace, democrazia, libertà per tutte, per tutti’ è lo slogan della giornata. Porterà il saluto Ennio Spinetti di Spi Cgil Lunigiana. Introduce Caterina Rapetti dell’Anpi Pontremoli. Dialoga con la scrittrice Barbara Giorgi. Conclusioni affidate a Patrizia Bernieri, segretaria generale Spi Cgil Massa Carrara. Presenti l’editore Daniele Tarantino e la regista Francesca Corchia. Il libro è corredato di un docu-film con le testimonianze delle ultime filatrici di Forno. Il Cotonificio ligure iniziò l’attività nel 1891, dava lavoro a circa mille persone, in prevalenza donne. Nel 1942 la fabbrica chiuse e divenne magazzino della Marina militare per essere poi bombardata dai tedeschi nel luglio 1944.