La maschera della perfezione. Una vita tra insicurezze e vestiti

Perché sentiamo la necessità di essere perfetti? Questa domanda è un rompicapo, un enigma che tutti gli adolescenti cercano di risolvere costantemente. La società ti modella a suo piacimento, come una statuetta e ti mette delle voci in testa, una volta che le inizi ad ascoltare diventano un tormento e ti mettono a confronto con tutti gli altri facendoti sentire inferiore e influenzando il tuo comportamento. Da sempre esistono i canoni di bellezza che sono cambiati nel tempo: dalla vita stretta data dal corpetto dell’Ottocento all’anoressia delle modelle del ventesimo secolo; infatti fino a qualche anno fa, le modelle con appena un chilo in più o con anche solo un brufolo sul viso non potevano sfilare. Dovevano essere perfette, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, costrette a sorridere e a non dire a nessuno quello che succedeva dietro al sipario, infatti venivano spesso abusate e molestate verbalmente dai capi delle agenzie. Questi standard non hanno però modellato solo le persone adulte ma anche i ragazzi.

Oggi i social sono la causa di molte insicurezze per noi adolescenti; le foto delle modelle a cui ci ispiriamo sono diffuse rapidamente a livello globale; però in pochi si rendono conto che la perfezione di una foto spesso non coincide con la realtà, infatti potrebbe essere stata modificata con applicazioni apposite. Anche i bambini sono condizionati da questo mondo apparentemente perfetto: le Barbie sono da sempre il modello da seguire, la maggiore aspirazione dei più piccoli. Crescendo con queste idee i ragazzi sono disposti a fare qualunque cosa pur di raggiungere i loro obiettivi: arrivano addirittura a modificare il proprio aspetto permanentemente con la chirurgia plastica.

Questo è uno dei tanti mezzi utilizzati per apparire migliori e la fascia d’età delle persone che ne usufruiscono è sempre più bassa; in Italia secondo dei dati riportati dalla rivista “Io donna” circa il 70% dei maggiorenni ha ammesso di aver fatto uso di chirurgia estetica, nonostante possa presentare degli effetti collaterali negli anni, come infezioni o reazioni indesiderate. Nella nostra società di immagine la diversità è vista come un difetto, perciò tutti coloro che non rispettano gli standard sono criticati e spesso esclusi a causa dei pregiudizi. Parliamo tanto delle persone che giudicano, ma se fossimo noi i primi a farlo inconsciamente? Talvolta non ci rendiamo conto di quanto il nostro pensiero sia condizionato dagli standard, che purtroppo rispettiamo al punto tale da giudicare il diverso e invidiare la perfezione.