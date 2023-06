La marmettola ’tinge’ il torrente Catenelle

Paura, lunedì scorso, ad Equi Terme. I residenti e Legambiente hanno visto, dopo piogge insistenti, il torrente Catenelle improvvisamente diventare quasi bianco. Come succede a Equi e in altre valli delle Apuane con cave, il torrente è stato invaso dalla ‘marmettola’, mescolata in misura minore da terre di cava. "Dato che poco a monte del torrente, tra il Solco di Equi e il Circo glaciale del Pizzo d’Uccello, c’è cava ‘Cattani-Lisciata’, l’unica attiva - scrive Legambiante - abbiamo inviato una segnalazione al sindaco e ai carabinieri. Il Catenelle scorre nel Parco Regionale Alpi Apuane, area di elevata importanza e vulnerabiità ambientale. Chiediamo agli enti di intervenire con urgenza per fermare l’inquinamento del torrente e predisporre controlli". "E’ intollerabile - afferma Luigi Ringozzi, presidente Legambiente Lunigiana - il continuo inquinamento da marmettola a causa di mala-gestione delle cave di marmo".